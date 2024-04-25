Akşam Postası / 25 Nisan 2024

Beyaz Saray’dan Erdoğan açıklaması: Programlanmış bir şey yok

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ABD Başkanı Joe Biden’ı ziyaret edip etmeyeceğine ilişkin Beyaz Saray’dan açıklama geldi.

İmamoğlu’na siyasi yasak istenen davada karar çıkmadı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun ‘ihaleye fesat karıştırdığı’ iddiasıyla yargılandığı davanın duruşması ertelendi.

AB Türkiye’ye mülteciler için verdiği paranın peşine düştü

Avrupa Birliği (AB) denetçileri, Türkiye’ye Suriyeli mülteciler için verilen fonun nasıl harcandığını öğrenememekten yakındı.

Merkez’den TL mevduatı için ‘gizli faiz’

Politika faizini sabit tutan Merkez Bankası (MB), ‘gizli faiz’ anlamına gelen bir adım attı. TL mevduat payının artırılması amacıyla zorunlu karşılıklara uygulanacak faiz oranını yükseltti.

#MeToo için dönüm noktasıydı: Harvey Weinstein’in cezası bozuldu

Eski Amerikalı film yapımcısı Harvey Weinstein’in bir tecavüz davasında aldığı mahkumiyet kararı bozuldu.

Çorlu faciasında karar

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde yedisi çocuk 25 kişinin öldüğü tren kazasına ilişkin davada karar altı yıl sonra çıktı.

Avrupa mülteciler için Türkiye’ye verilen paranın nereye harcandığını öğrenemedi

Avrupa Birliği (AB) denetçileri, Türkiye’ye Suriyeli mültecilere yardımcı olmak için verilen fonun nasıl harcandığını öğrenememekten yakındı.

Merkez Bankası faizi sabit tuttu

Merkez Bankası (MB), politika faizini yüzde 50’de sabit tuttu.

Kılıçdaroğlu’na ‘vekaleten’ yanıt

Eski CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun halefi Özgür Özel’e yönelttiği eleştiriye yanıt geldi. Ama Özel’den değil ‘vekil’inden.

64 sanatçıdan 1 Mayıs çağrısı: Taksim işçilerin ortak hafızasıdır

64 sanatçı ve yazar 1 Mayıs İşçi Bayramı’nın Taksim’de kutlanması için bir çağrı yaptı.

Gezi kararının ikinci yılı: ‘Herkesin bildiği hukuksuzluğa son verin’

Gezi Parkı davasında mahkumiyet kararlarının verilmesinin üzerinden iki yıl geçti. Gezi tutuklusu Tayfun Kahraman’ın eşi Meriç Kahraman “Adaleti tırnaklarımızla kazımaya çalışarak iki koca yıl geçirdik” dedi.

Ankara’nın çıkıştığı ‘İnsan Hakları Raporu’nda neler var?

Dışişleri Bakanlığı, Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) yayınladığı ‘Türkiye 2023 İnsan Hakları Raporu’nu ‘asılsız iddialar, gerçek dışı bilgilere ve ön yargılı yorumlarla dolu’ buldu.

Aşı karşıtları da duysun: 50 yılda 154 milyon hayat kurtarıldı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, küresel aşılamayla son 50 yılda tahminen 154 milyon hayat kurtarıldığını söyledi.

AB Adalet Divanı’ndan Alman vatandaşlığından çıkan Türkler hakkında karar

Deutsche Welle Türkçe‘de yer alan habere göre 1999’da Alman vatandaşlığına geçtikten sonra yeniden Türk vatandaşlığı almak için başvuran beş Türk, kanunen Alman vatandaşlığını kaybetti. Bunun üzerine beş kişi yargı yoluna başvurdu.

Pastörize sütte kuş gribi virüsü

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Gıda ve İlaç İdaresi (FDA) bazı pastörize süt örneklerinde kuş gribine neden olan H5N1 virüsü parçaları bulduğunu açıkladı.

Google’a İsrail tepkisi: 20 kişi daha işten çıkarıldı

Google, İsrail’le iş yaptığı için şirketi protesto eden 20 kişiyi daha işten çıkardı. İşten çıkarılanların sayısı 50’ye yükseldi, kovulanlar arasında protestolara katılmayanlar da var.

Trafiğe 225 bin araç daha

Martta trafiğe 226 bin 617 araç kaydedilirken 2 bin 239 araç silindi. Araç sayısı 224 bin 378 arttı.

Almanya’dan emekliye enflasyonun iki katı zam

Alman hükümeti emekli maaşlarına yüzde 4,57 oranında zam yapmaya hazırlanıyor. Zam Almanya’da martta yüzde 2,2 olarak açıklanan enflasyonun iki katı olacak.

Getir Almanya’dan çekilebilir: 1800 çalışanını işten çıkardı

Market teslimat uygulaması Getir bu hafta başında Almanya’daki 1800 çalışanını işten çıkardı. 15 Mayıs’tan itibaren ülkeden tamamen çekilmesi bekleniyor.