Mısra Öz’den oğluna: Rahat uyu bebeğim, bu daha başlangıç

Çorlu tren faciasında oğlu Oğuz Arda Sel’i kaybeden Mısra Öz, altı yıl sonra gelen tutuklama kararlarından sonra oğlunun fotoğrafını paylaşarak “Bu daha başlangıç” dedi.

Fotoğraf: Mısra Öz

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde yedisi çocuk 25 kişinin öldüğü tren kazasına ilişkin davada karar altı yıl sonra çıktı.

Sanıklardan bazılarına ‘bilinçli taksir’le, bazılarına ‘taksirle’ ölüme yol açmak suçundan hapis cezası verildi.

Dönemin TCDD birinci bölge bakım müdürü Mümin Karasu 17 yıl

Dönemin TCDD bakım müdürü Turgut Kurt 16 yıl üç ay,

Dönemin TCDD birinci bölge müdürü Nihat Aslan 15 yıl,

Yol bakım ve onarım şefi Özkan Polat 13 yıl dokuz ay

Mühendis Tevfik Baran Önder 10 yıl

Dönemin TCDD bölge müdür yardımcısı Levent Meriçli dokuz yıl,

Mühendisler Deniz Parlak ve Kubilay Başkaya dokuz yıl iki ay

Dönemin TCDD birinci bölge bakım müdür yardımcısı Nizamettin Aras sekiz yıl dört ay

‘Bilinçli taksir’den ceza alan Mümin Karasu, Turgut Kurt, Nihat Aslan ve Özkan Polat için tutuklama kararı verildi.

Öz davadan sonra şöyle konuşmuştu:

* Umarım Türkiye’de emsal bir karar teşkil eder bugün verilen karar. Altı yıldır hep birlikte veriyoruz bu mücadeleyi. Siz basın emekçileriyle yanımızda olan siyasetçilerle gönüllü avukatlarla, yurttaşlarla herkesle bir arada olup çok büyük bir mücadele verdik.

* Biz bu yollarda 10 kişi yürüdüğümüzü de biliyoruz. Bugün sokakları taşırıp yürüdüğümüze de şahit olduk. Ama önemli olan adaletin sağlanmasıydı. Çünkü Türkiye bir hukuk devleti. Türkiye’de artık cezasızlık politikasının bittiğini suçlu olan herkesin cezalandırılarak birtakım katliamların önüne geçilmesini istiyoruz.

* Toplumsal cinayetler politiktir. Biz ne yazık ki altı yıldır çok büyük emek verdik bu mücadeleye. Ama bugün bitmiyor. Evet bugün dört sanığın tutuklanmasına şahit olduk, yüreğimize su serpildi. Bu dava burada bitmez.

* Biz İsa Apaydın’ın peşindeyiz. Biz genel müdür yardımcısı Ali İhsan Uygun’un peşindeyiz. Biz diğer bürokratları, dönemin ulaştırma bakanı olup bizi bir kere bile dinlemeyen ama milletvekili olup TBMM’nin koltuklarında oturup maaş alan hatta yetmeyip tekrar parantez içinde 35 kamu ihalesi alıp parasına para katan İsa Apaydın’ı da bu karar gibi bir kararla cezaevine göndermeden rahat etmeyeceğiz. Özür diliyorum çok heyecanlıyım. Çok büyük bir mücadelenin başlangıcındayız umarım bundan sonra birlik olarak daha da güçlü bir biçimde herkese sorumlulara çanak tutanlara en başta bu ülkeyi bu hale getirenlere hesap sorarız.

Öz daha sonra X hesabından oğlunun fotoğrafını paylaşarak şu notu düştü: “Rahat uyu bebeğim. Bu daha başlangıç.”

Ne olmuştu?

Uzunköprü-İstanbul seferindeki yolcu treni 8 Temmuz 2018’de Çorlu yakınlarında devrilmişti. Kazada yedisi çocuk 25 kişi yaşamını yitirmiş, 340 kişi yaralanmıştı.

İddianamede, ‘kazanın meydana gelmesinde asli kusurlu’ bulunduğu gerekçesiyle sanıklar Turgut Kurt, Özkan Polat, Çetin Yıldırım ve Celaleddin Çabuk’un ‘taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olmak’ suçundan iki ile 15 yıl arasında hapisle cezalandırılması istenmişti.

Çorlu başsavcılığınca 9 Eylül’de alınan bilirkişi raporları ve değerlendirme neticesinde soruşturmanın genişletilmesine ve dokuz kişiye daha dava açılmasına karar verilmişti.

Facianın tek tutuklu sanığı Mümin Karasu hakkında tahliye kararı verilmişti.

13 sanıklı davanın karar çıkması beklenen 29 Şubat tarihli duruşması sanıkların son savunmalarının alınmadığı gerekçesiyle 25 Nisan 2024’e ertelenmişti.