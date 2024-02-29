Çorlu faciası: Adalet yine ertelendi

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde yedisi çocuk 25 kişinin öldüğü, 300’den fazla kişinin de yaralandığı tren kazasına ilişkin davanın duruşması 25 Nisan’a ertelendi.

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13 sanıklı davanın 19’uncu duruşması, mahkeme salonuna çevrilen Çorlu Halk Eğitim Merkezi’nde görüldü.

Davayı takip eden Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, duruşma öncesinde ailelerle bir araya geldi.

Bugünkü duruşmada karar çıkması bekleniyordu. Ama duruşma, sanıkların son savunmasının alınmadığı gerekçesiyle 25 Nisan 2024’e ertelendi.

Ne olmuştu?

Uzunköprü-İstanbul seferindeki yolcu treninin 8 Temmuz 2018’de Çorlu yakınlarında devrilmesi sonucunda 25 kişi yaşamını yitirmiş, 340 kişi yaralanmıştı. İddianamede, ‘kazanın meydana gelmesinde asli kusurlu’ bulunduğu gerekçesiyle sanıklar Turgut Kurt, Özkan Polat, Çetin Yıldırım ve Celaleddin Çabuk’un ‘taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olmak’ suçundan iki ile 15 yıl arasında hapisle cezalandırılması istenmişti.

Çorlu başsavcılığınca 9 Eylül’de alınan bilirkişi raporları ve değerlendirme neticesinde soruşturmanın genişletilmesine ve dokuz kişiye daha dava açılmasına karar verilmişti.

Facianın tek tutuklu sanığı dönemin Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) 1’inci Bölge Demiryolu Bölge Bakım Müdürü Mümin Karasu hakkında tahliye kararı verilmişti.