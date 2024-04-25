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Yaramazlara biraz batar!

Çorlu faciasında karar

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde yedisi çocuk 25 kişinin öldüğü tren kazasına ilişkin davada karar altı yıl sonra çıktı.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Duruşma öncesi CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in de katılımıyla ‘adalet yürüyüşü’ düzenlendi.


13 sanıklı davanın 20’inci duruşması, mahkeme salonuna çevrilen Çorlu Halk Eğitim Merkezi’nde görüldü.

İlk olarak sanıklara son söz verildi. Sanıklar, beraat talep etti.

20 dakika aranın ardından hükümler açıklandı.

Sanıklardan bazılarına ‘bilinçli taksir’le, bazılarına ‘taksirle’ ölüme yol açmak suçundan hapis cezası verildi.

  • Dönemin TCDD birinci bölge bakım müdürü Mümin Karasu 17 yıl
  • Dönemin TCDD bakım müdürü Turgut Kurt 16 yıl üç ay,
  • Dönemin TCDD birinci bölge müdürü Nihat Aslan 15 yıl,
  • Yol bakım ve onarım şefi Özkan Polat 13 yıl dokuz ay
  • Mühendis Tevfik Baran Önder 10 yıl
  • Dönemin TCDD bölge müdür yardımcısı Levent Meriçli dokuz yıl,
  • Mühendisler Deniz Parlak ve Kubilay Başkaya dokuz yıl iki ay
  • Dönemin TCDD birinci bölge bakım müdür yardımcısı Nizamettin Aras sekiz yıl dört ay

‘Bilinçli taksir’den ceza alan Mümin Karasu, Turgut Kurt, Nihat Aslan ve Özkan Polat için tutuklama kararı çıktı.

Diğerlerine adli tedbir uygulanacak.

Beraat edenler şöyle:

  • Dönemin TCDD birinci bölge bakım müdür yardımcısı Levent Kaytan
  • Yol kontrolörü Burhan Ortancı
  • Köprüler şefi Çetin Yıldırım
  • Personel Celaleddin Çabuk

Ne olmuştu?

Uzunköprü-İstanbul seferindeki yolcu treni 8 Temmuz 2018’de Çorlu yakınlarında devrilmişti. Kazada yedisi çocuk 25 kişi yaşamını yitirmiş, 340 kişi yaralanmıştı.

İddianamede, ‘kazanın meydana gelmesinde asli kusurlu’ bulunduğu gerekçesiyle sanıklar Turgut Kurt, Özkan Polat, Çetin Yıldırım ve Celaleddin Çabuk’un ‘taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olmak’ suçundan iki ile 15 yıl arasında hapisle cezalandırılması istenmişti.

Çorlu başsavcılığınca 9 Eylül’de alınan bilirkişi raporları ve değerlendirme neticesinde soruşturmanın genişletilmesine ve dokuz kişiye daha dava açılmasına karar verilmişti.

Facianın tek tutuklu sanığı Mümin Karasu hakkında tahliye kararı verilmişti.

13 sanıklı davanın karar çıkması beklenen 29 Şubat tarihli duruşması sanıkların son savunmalarının alınmadığı gerekçesiyle 25 Nisan 2024’e ertelenmişti.

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