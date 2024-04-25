AB Adalet Divanı’ndan Alman vatandaşlığından çıkan Türkler hakkında karar

Avrupa Birliği (AB) bünyesindeki en yüksek yargı mercii olan Avrupa Adalet Divanı, Türk vatandaşlığına geçtiği için Alman vatandaşlığını kaybeden beş Türk hakkında kararını açıkladı.

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Deutsche Welle Türkçe‘de yer alan habere göre 1999’da Alman vatandaşlığına geçtikten sonra yeniden Türk vatandaşlığı almak için başvuran beş Türk, kanunen Alman vatandaşlığını kaybetti. Bunun üzerine beş kişi yargı yoluna başvurdu.

Alman mahkemesi, davacıların Alman vatandaşlığının yanı sıra AB içinde serbest dolaşım ve ikamet gibi AB vatandaşlık haklarını da kaybetmeleri nedeniyle konuyu görüş bildirmesi için Avrupa Adalet Divanı’na taşıdı.

Divan, ‘AB üyesi olmayan bir devletin vatandaşlığına gönüllü olarak geçen bir kişinin Alman vatandaşlığını kaybedebileceğini, bu yönde Alman kanunlarında yer alan düzenlemenin AB hukukuna aykırı olmadığını’ bildirdi. Lüksemburg’daki mahkeme, vatandaşlıktan çıkmak isteyenlerin AB vatandaşlık haklarını da kaybedeceğini aktardı.

AB’ye üye devletlerin vatandaşlıkla ilgili koşulları kendilerinin belirleyebileceğini söyleyen Divan yargıçları, ‘Bir devletin kendisiyle vatandaşları arasında özel bir bağlılık ve sadakate dayalı ilişkiyi korumak istemesinin meşru olduğunu’ bildirdi. AB vatandaşlığının kaybedilmesinin kendileri açısından orantısız sonuçlara yol açıp açmadığına dair kişilerin mahkemelere başvurabilecekleri de hatırlatıldı.

Almanya’da koalisyon hükümeti, çifte vatandaşlığın önündeki engelleri kaldırmaya hazırlanıyor. Yeni vatandaşlık yasası haziran sonunda yürürlüğe girecek.

Almanya’da çifte vatandaşlığa şimdiye kadar sadece istisnai durumlarda izin veriliyor, Türk vatandaşlığına geçen kişi kanunen Alman vatandaşlığını kaybediyordu. Yeni düzenlemeyle başka bir vatandaşlığa geçmek isteyen Alman vatandaşları, Alman makamlarından izin almak zorunda olmayacak ve Alman vatandaşlığını da kaybetmeyecek. Aynı şekilde Alman vatandaşlığına geçmek isteyen bir Türk’ün Türk vatandaşlığından çıkması gerekmeyecek.