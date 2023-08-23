Almanya vatandaşlığa geçişi kolaylaştırıyor

Almanya’da Bakanlar Kurulu, çifte vatandaşlık imkanını herkese tanıyan ve Alman vatandaşlığına geçişleri kolaylaştıran yasa tasarısına onay verdi.

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Euronews Türkçe’nin haberine göre böylece vatandaşlığa geçmek için istenen yasal ikamet süresi sekiz yıldan beş yıla indirilecek. Çalıştığı alanda veya eğitiminde başarılı olmak, gönüllü çalışmalar yapmak gibi, Almanya’daki yaşam şartlarına uyum sağlamak için özel çaba gösterenlerde bu süre üç yıla düşebilecek.

Üzerinde uzun zamandır çalışılan tasarı, ülkeye gelen göçmenlerin uyumunu güçlendirmeyi ve vasıflı işçi sıkıntısı çeken ekonomiye katkı sağlamayı hedefliyor.

İçişleri Bakanlığınca hazırlanan ‘Vatandaşlık Yasasının Modernizasyonu’ adını taşıyan tasarıyla, daha önce sınırlı sayıda ülke vatandaşına uygulanan çifte vatandaşlık hakkı, herkese yönelik genişletilecek.

Tasarının Federal Meclis’ten geçmesi durumunda ayrıca yabancıların Alman vatandaşlığına kabul edilmesi için gerekli şartlar da hafifletilecek.

Yahudi düşmanı, ırkçı, yabancı düşmanı veya başka insanlık dışı eylemelerde bulunanlar Alman vatandaşlığına alınmayacak.

Ayrıca çok eşli olanlar veya anayasada yer alan kadın-erkek eşitliğine aykırı davrananlar da vatandaşlığa alınmayacak.

Tasarının gelecek aylarda Federal Meclis’te (Bundestag) onaylandıktan sonra yasalaşması öngörülüyor.