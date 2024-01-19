Almanya’da çifte vatandaşlığı kolaylaştıran tasarı yasalaştı

Almanya’da göçmenlerin uzun yıllardır beklediği çifte vatandaşlığı kolaylaştıran tasarı Federal Meclis’te onaylandı.

Fotoğraf: AA

Sosyal Demokrat Parti (SPD), Yeşiller ve Hür Demokrat Parti’nin (FDP) oluşturduğu koalisyon hükümetince hazırlanan ‘Vatandaşlık Yasasının Modernizasyonu’ başlıklı tasarı için 382 kabul oyu kullanıldı.

AA’nın aktardığına göre tasarı için 234 “Hayır” oyu verilirken 23 milletvekiliyse çekimser kaldı. Yasanın nisan gibi yürürlüğe girmesi bekleniyor.

Yeşiller Partili Milletvekili Canan Bayram aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisinin (AfD) göçmenleri sınır dışı etme planları yaptığı dönemde bu tasarıyı onaylamanın çok önemli olduğunu vurgulayarak, “Özgür ve eşit şekilde bir arada duran ve nereden gelirseniz gelin ait olabileceğiniz bir toplumu savunuyoruz” dedi.

İçişleri Bakanı Nancy Faeser, kabul edilen yeni reformla göçmenlere “Siz Almanya’ya aitsiniz” mesajının verildiğini vurguladı.

Sıkı kurallar esniyor

Yasayla beraber gelen değişikliklerden öne çıkanlar şöyle: