Beyaz Saray’dan Erdoğan açıklaması: Programlanmış bir şey yok

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ABD Başkanı Joe Biden’ı ziyaret edip etmeyeceğine ilişkin Beyaz Saray’dan açıklama geldi.
Erdoğan’ın resmi davetli olarak 9 Mayıs’ta ABD’yi ziyaret edeceği ve burada Biden’la görüşeceği öne sürülmüştü.
Bazı kaynaklar Türkiye’nin İsrail karşıtı politikası nedeniyle bu ziyaretin iptal edildiğini iddia etmişti.
Amerika’nın Sesi Türkçe’nin haberine göre Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby, Biden’la New York’a giderken uçakta konuya ilişkin soruyu yanıtladı.
Kirby, “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ziyaretine ilişkin programlanmış bir şey yok” dedi.