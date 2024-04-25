MeToo için dönüm noktasıydı: Harvey Weinstein’in cezası bozuldu

Eski Amerikalı film yapımcısı Harvey Weinstein’in bir tecavüz davasında aldığı mahkumiyet kararı bozuldu.

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Weinstein, cinsel istismar suçundan 23 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. 2020’de verilen bu mahkumiyet kararı #MeToo hareketinin yayılmasını sağlamıştı.

BBC Türkçe’nin haberine göre New York Yüksek Mahkemesi bu kararı bozdu. Bozma kararı dörde karşı üç oyla alındı.

Hakim, Weinstein’in kendilerine saldırdığını söyleyen bazı kadınları tanık olarak dinledi.

Yüksek Mahkeme, tanıkların anlatımının suçlamalarla ilgisi olmadığını, kararın da bu nedenle alındığını kaydetti.

72 yaşındaki Weinstein farklı bir davadan aldığı mahkumiyet nedeniyle cezaevinde kalmaya devam edecek.

Ne olmuştu?

Harvey Weinstein’in 2020’de New York‘taki mahkumiyeti, film endüstrisinde yıllarca devam eden cinsel tacize karşı çıkan #MeToo hareketi için bir dönüm noktası olmuştu.

Angelina Jolie, Gwyneth Paltrow ve Salma Hayek gibi yıldızlar Weinstein’ı cinsel saldırı ve tacizle suçlamıştı.

#MeToo nedir?

#MeToo hareketi, çok çeşitli yerel ve uluslararası isimlerle ortaya çıkan cinsel taciz ve cinsel saldırıya karşı bir harekettir.

Sosyal medyada cinsel saldırı şiddete karşı bir ifşa hareketi olarak Amerika’da başladı ve bütün dünyaya yayıldı.