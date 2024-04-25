Gezi kararının ikinci yılı: ‘Herkesin bildiği hukuksuzluğa son verin’

Gezi Parkı davasında mahkumiyet kararlarının verilmesinin üzerinden iki yıl geçti. Gezi tutuklusu Tayfun Kahraman’ın eşi Meriç Kahraman “Adaleti tırnaklarımızla kazımaya çalışarak iki koca yıl geçirdik” dedi.

Gezi Parkı davasında İstanbul 13’üncü Ağır Ceza Mahkemesi, 25 Nisan 2022’de hükmü açıklamış, ‘hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs’ suçlamasıyla iş insanı Osman Kavala’ya ağırlaştırılmış müebbet, Mücella Yapıcı, Tayfun Kahraman, Can Atalay, Çiğdem Mater, Mine Özerden, Hakan Altınay ve Yiğit Ali Ekmekçi’ye 18’er yıl hapis cezası vermişti. Mahkeme, sanıkların ‘ceza miktarı ve adli kontrol tedbirinin tutuklamadan beklenen menfaati sağlayamayacağı’ gerekçesiyle tutuklanmasına hükmetmişti.

Yargıtay, Ali Hakan Altınay, Yiğit Ali Ekmekçi ve Ayşe Mücella Yapıcı hakkında verilen hapis cezalarını 29 Eylül 2023’te bozdu.

Osman Kavala, Can Atalay, Çiğdem Mater, Mine Özerden ve Tayfun Kahraman’ın tutukluğuysa devam ediyor.

Meriç Kahraman, kararın yıl dönümünde X hesabından şu açıklamayı yaptı:

“Aşağıdaki görüntüler iki yıl önce bugün çekildi. iki satır somut gerekçeden ve delilden yoksun bir yargı kararı ile eşim ve meslektaşım Tayfun Silivri’de tutsak edileli beri tam iki yıl geçti. Aile bütünlüğümüze kast edilen bu süreçte adaleti tırnaklarımızla kazımaya çalışarak iki koca yıl geçirdik. İki yıl boyunca adil yargılanmak için çabaladık. Kızımız Vera iki yaş büyüdü, okula başladı, bisiklete binmeyi öğrendi, biraz biraz okumaya yazmaya başladı. İlk yazıları hapisteki babasına mektuplar oldu. Anayasa Mahkemesi’ni bir an önce yaşadığımız bu zulmü sonlandırmaya ve adil yargılanma hakkımızı sağlamaya davet ediyoruz. Adaleti geciktirmeyin, herkesin gördüğü ve bildiği bu hukuksuzluğa bir an önce son verin.“