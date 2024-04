Google’a İsrail tepkisi: 20 kişi daha işten çıkarıldı

Google, İsrail’le iş yaptığı için şirketi protesto eden 20 kişiyi daha işten çıkardı. İşten çıkarılanların sayısı 50’ye yükseldi, kovulanlar arasında protestolara katılmayanlar da var.

Fotoğraf: AA

Google’ın İsrail ordusuna yapay zeka ve bulut bilişim hizmeti verdiği Nimbus Projesi’nden bazı çalışanların haberdar olmadığı ortaya çıkmıştı. Google’ın İsrail’le olan iş ortaklığı, New York ve Sunnyvale kentlerinde protesto edilmişti. 1,2 milyar dolar değerindeki Nimbus Projesi’nin ortaklarından biri de ABD merkezli e-ticaret şirketi Amazon.

AP’de yer alan habere göre işçileri temsil eden bir grup, Google’ın İsrail hükümetine sağladığı teknolojinin protesto edilmesinin ardından şirketin en az 20 işçiyi daha işten çıkardığını duyurdu. Böylece işten çıkarılan çalışan sayısı 50 oldu.

Protestoları organize eden ‘No Tech For Apartheid’ grubu sözcüsü Jane Chung, salı gecesi Google’ın ‘geçen haftaki protestolara katılmayanlar da dahil olmak üzere’ 20’den fazla çalışanı işten çıkardığını açıkladı.

Chung açıklamasında şunları söyledi:

“Google’ın amacı açık; şirket muhalefeti bastırmaya, çalışanlarını susturmaya ve onlar üzerindeki gücünü yeniden tesis etmeye çalışıyor. Google bunu yapmak için 50 çalışanının geçim kaynaklarını belirsiz bir şekilde ve yasal süreç olmaksızın ortadan kaldırmaya karar verdi.“

Google, No Tech For Apartheid’in iddialarını yalanladı. Şirket her vakayı dikkatle değerlendirdiğini ve işine son verilenlerin şirket binaları içindeki yıkıcı faaliyetlere doğrudan dahil olduğunun tespit edildiğini söyledi.