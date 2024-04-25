Getir Almanya’dan çekilebilir: 1800 çalışanını işten çıkardı

Market teslimat uygulaması Getir bu hafta başında Almanya’daki 1800 çalışanını işten çıkardı. 15 Mayıs’tan itibaren ülkeden tamamen çekilmesi bekleniyor.

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Ekonomim.com’un haberine göre şirket Türkiye iç pazarına odaklanacak. Avrupa pazarındaki faaliyetleri de mayısta durduracak. Şirket konuyla ilgili yorum yapmayı reddediyor.

Alman Wirtschaftswoche iddiasına göre 1800 çalışanını işten çıkaran Getir’in depoları üç haftada kademeli olarak kapatılacak. Kapatma aynı zamanda yakın dönemde şirketin satın aldığı Gorillas’ın da kapanması anlamına geliyor.

Getir’in mevcut yatırımcılardan Avrupa piyasasını terk etmesi şartıyla yatırım aldığı iddia ediliyor. Türkiye pazarında gıda dağıtımının daha da genişletilmesi yatırımcıların beklentileri arasında. Getir’in büyük hissedarı Mubadala’nın uygulanabilir iş modeli yetersizliğinden dolayı memnun değil. Ayrıca Getir’in Almanya’daki Gorillas’ı tek bir marka altında birleştirmediği için yönetime karşı sabrın bittiği öne sürüldü.

Reuters‘ın aktardığına göre Getir, e-ticaret sitesi N11’i de satmayı düşünüyor.