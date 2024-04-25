Aşı karşıtları da duysun: 50 yılda 154 milyon hayat kurtarıldı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, küresel aşılamayla son 50 yılda tahminen 154 milyon hayat kurtarıldığını söyledi.

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Ghebreyesus, DSÖ’nün haftalık toplantısında aşılar sayesinde çiçek hastalığının ortadan kaldırıldığını, bir zamanlar korkulan kızamık ve zatürre gibi birçok hastalığın artık kolayca önlenebildiğini vurguladı.

Dünya genelinde çocukların yüzde 84’üne difteri, tetanos ve boğmacaya karşı üç doz aşı yapıldığını belirten Ghebreyesus, DSÖ Genişletilmiş Aşılama Programı’nın (EPI) başlatıldığı 1974’te bebeklerin yüzde 5’inden azınının aşılandığı hatırlattı.

EPI’nin ülkeleri çiçek ve diğer hastalıklara karşı standartlaştırılmış aşı programları oluşturma konusunda desteklediğini söyleyen Ghebreyesus şöyle konuştu: “50 yılda DSÖ ve ortaklarının desteğiyle aşılama programları oluşturuldu. EPI, milyonlarca çocuk, ergen ve yetişkinin 30 hastalığa karşı aşılara erişmesine yardımcı oluyor. DSÖ’nün yeni araştırmasına göre 1974’ten beri en az 154 milyon hayat kurtarıldığı tahmin ediliyor. Bu da son 50 yılda aşılamayla günde 8 bin ve saatte altı hayat kurtarıldığı anlamına geliyor.”

Açıklamaya göre aşılama sayesinde bugün doğan bir çocuğun beş yaşını görme olasılığı 50 yıl önce doğan bir çocuğa göre yüzde 40 fazla.

Covid-19 salgınının dünya genelinde rutin aşılama programlarını sekteye uğrattığını belirten Ghebreyesus, “Birçok ülkede kriz ve çatışmalar, milyonlarca insanın aşı olma fırsatını kaçırması anlamına geliyor” dedi.

Örgüt, dünya liderlerine aşıları ve hayat kurtaran malzemeleri sağlayan aşılama programlarını destekleme ve finanse etme çağrısında bulunan ‘İnsanca Mümkün’ adlı bir kampanya başlattığını da duyurdu.