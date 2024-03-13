Milyonlarca kişiyle yapılan yeni bir araştırmaya göre Covid-19 aşıları kalp sorunlarına karşı koruyucu.

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Araştırma bulguları, Heart dergisinde yayınlandı.

Webtekno’nun aktardığına göre 20 milyon kişiyle yürütülen araştırma Covid aşılarının, kalp rahatsızlığı ve pıhtılaşma gibi durumlara neden olmadığını, aksine kalp rahatsızlıklarına karşı koruma sağladığını gösterdi.

Oxford Üniversitesi’nden Profesör Daniel Prieto-Alhambra, bulgulara ilişkin şöyle dedi: “Bu kapsamlı çalışmada gösterdiğimiz şey, aşılanan kişilerin Covid sonrası bu komplikasyonlara yakalanma riskinin çok daha düşük olduğudur.”

Bulgular AstraZeneca, Pfizer-BioNTech ve Moderna aşılarının Covid bağlantılı kalp yetmezliği ve kan pıhtılaşmasına karşı en koruyucu aşılar olduğunu da gösterdi.

Araştırmacılar, kalp yetmezliğinin aşı olanlarda olmayanlara kıyasla yüzde 55, kan pıhtılaşmasınınsa damar tipine göre yüzde 78 ve yüzde 47 daha düşük gözlendiğini söyledi.

Öte yandan enfeksiyondan altı ay sonra kalp yetmezliği riskinin yüzde 39, pıhtılaşmanınsa yüzde 47 ve yüzde 28 düştüğü görüldü.