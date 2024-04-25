İmamoğlu’na siyasi yasak istenen davada karar çıkmadı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun ‘ihaleye fesat karıştırdığı’ iddiasıyla yargılandığı davanın duruşması ertelendi.

Fotoğraf: İBB

İmamoğlu hakkında Beylikdüzü belediye başkanlığı döneminde ‘ihaleye fesat karıştırdığı’ iddiasıyla dava açılmıştı. İmamoğlu’na üç yıldan yedi yıla kadar hapis talebi ve ‘siyasi yasak’ isteniyor.

Davanın duruşması bugün Büyükçekmece adliyesinde görüldü.

İmamoğlu’nun katılmadığı duruşmada avukatları hazır bulundu. İmamoğlu dahil yedi kişinin yargılandığı davada bilirkişi tarafından hazırlanan rapora savcılık itiraz etti.

İmamoğlu avukatının ve savcının sözleri dinlendi. Bilirkişi raporuna iddia makamının da itirazının değerlendirilmesi üzerine duruşma 31 Mayıs’a ertelendi.