64 sanatçıdan 1 Mayıs çağrısı: Taksim işçilerin ortak hafızasıdır

64 sanatçı ve yazar 1 Mayıs İşçi Bayramı’nın Taksim’de kutlanması için bir çağrı yaptı.

Yasaklı olmayan 2012 1 Mayıs’ından…

Açıklamada Taksim’in 1 Mayıs alanı olduğu ve hiçbir yasağın bu gerçeği değiştiremeyeceği söylendi:

“Taksim Meydanı 1 Mayıs alanıdır. Hiçbir yasak bu gerçeği hafızalardan silecek kadar güçlü olamaz. Yazarlar ve sanatçılar olarak çağrımızdır. Anayasa Mahkemesi’nin, Taksim Meydanı’nın 1 Mayıs İşçi sınıfının Uluslararası Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü’nde yalnızca emekçilerin dayanışmasını değil, ortak hafızasını da temsil ettiğine dair değerlendirmesine ve yasağa ilişkin ihlal kararına rağmen ısrarla sürdürülen yasakçı tutuma hemen son verilmelidir. Özgürlük içinde kutlanacak bir bayram ülkemize iyi gelecektir.“

İmza atan sanatçı ve yazarlar şöyle:

Adnan Özyalçıner

Ahmet Telli

Ahmet Ümit

Akif Kurtuluş

Altay Öktem

Ayfer Tunç

Ayşegül Devecioğlu

Ayşen Şahin

Başak Canda

Belma Fırat

Biket İlhan

Burhan Sönmez

Cenk Güray

Cevat Çapan

Deniz Durukan

Dilruba Nuray Erenler

Ender Öndeş

Erdoğan Aydın

Erendiz Atasü

Ertan Mısırlı

Figen Öcal

Figen Şakacı

Gaye Boralıoğlu

Genco Erkal

Haden Öz

Hakan Yaman

Halil İbrahim Özcan

Hasan Öztoprak

Haydar Ergülen

İnci Aral

Kadir Akın

Kamil Erdem

Kamil Tekin Sürek

Kemal Varol

Latife Tekin

Mehmet Zaman Saçlıoğlu

Murat Özyaşar

Murat Uyurkulak

Murathan Mungan

Mustafa Köz

Nalan Çelik

Namık Kuyumcu

Neşe Yaşın

Nur Sürer

Orhan Alkaya

Orhan Pamuk

Oya Baydar

Ömer Faruk

Özer Akdemir

Özgün Bulut

Özlem İşbilir

Reis Çelik

Sema Kaygusuz

Semih Gümüş

Şebnem İşigüzel

Tarık Günersel

Tülin Dursun

Ümit Kıvanç

Vecdi Erbay

Yavuz Pak

Yusuf Nazım

Zeynep Aliye Yavuz

Zeynep Oral

Zülfü Livaneli