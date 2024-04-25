Pastörize sütte kuş gribi virüsü

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Gıda ve İlaç İdaresi (FDA) bazı pastörize süt örneklerinde kuş gribine neden olan H5N1 virüsü parçaları bulduğunu açıkladı.

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İlk olarak 25 Mart’ta rapor edilen ABD’deki ineklerdeki kuş gribi salgını, şu anda sekiz eyalette en az 33 sürüye yayılmış durumda. Kuş gribi virüsü parçalarıysa pastörize sütlerde ilk kez görülüyor.

FDA, pastörizasyonun kuş gribi virüsünü etkisiz hale getireceğini belirtiyor: “Mevcut bilgilere göre pastörizasyonun virüsü etkisiz hale getirmesi muhtemel, fakat uygulamanın viral parçacıkların varlığını ortadan kaldırması beklenmiyor.“

The New York Times’ın aktardığına göre yetkililer, pastörize sütlerin güvenli olduğunu söylese de son gelişme salgının gerçekte ne boyutta olduğu konusunda endişeleri gündeme getirdi. ABD Başkanı Joe Biden’ın koronavirüs danışma kurulunda çalışan, kuş gribi uzmanı Rick Bright, şu ana kadar bir insanda kuş gribi vakası görülmesinin kritik bir aşama olduğunu düşünüyor. Bright, “H5n1’li bir kişiyle 10 kişi arasında ince bir çizgi var. 10 kişide virüs tespit edildiğinde muhtemelen kontrol altına almak için çok geç olacak” dedi.

ABD Tarım Bakanlığı kuş gribinin yayılmasını engellemek amacıyla eyalet sınırlarını geçen ineklerin zorunlu test edilmesi için federal bildiri yayınladı. Fakat hastalığın sürülerin arasında nasıl yayıldığı hala bilinmiyor.