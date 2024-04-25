Merkez’den TL mevduatı için ‘gizli faiz’

Politika faizini sabit tutan Merkez Bankası (MB), ‘gizli faiz’ anlamına gelen bir adım attı. TL mevduat payının artırılması amacıyla zorunlu karşılıklara uygulanacak faiz oranını yükseltti.

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Merkez Bankası (MB) Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizini değiştirmeyerek yüzde 50’de tuttu.

Ancak TL zorunlu karşılıklara uygulanacak faiz oranını yükseltti.

MB, KKM için tesis edilmesi gereken zorunlu karşılık tutarına yenileme ve TL’ye geçiş oranı seviyesine göre uygulanan faiz oranı üst sınırının politika faiz oranının yüzde 60’ı olarak belirlenmesine karar verdi.

Ayrıca TL mevduat için tesis edilmesi gereken zorunlu karşılık tutarına TL’ye geçiş oranı seviyesine göre uygulanan faiz oranı üst sınırı, politika faiz oranının yüzde 80’i olarak belirlendi.

Böylece belirlenen koşulları yerine getiren bankaların tesis edilen zorunlu karşılık tutarı için alabileceği en yüksek faiz KKM hesaplarında yüzde 30, TL mevduat hesaplarında yüzde 40 oldu.