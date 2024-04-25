ABD’ye kaçırılan antik bronz baş Türkiye’ye iade edildi

ABD’nin Los Angeles kentindeki J. Paul Getty Müzesi, 1971’de bir antikacıdan aldığı antik bronz başı Türkiye’ye iade ettiğini duyurdu.

Fotoğraf: Getty Müzesi

İade kararı, eserin Türkiye’de ‘Bubon’ (Burdur, Gölhisar) olarak bilinen Roma dönemine ait bir yerleşim yerinden 1960’larda kaçırıldığını kanıtlayan yeni bilgiler ışığında alındı.

The New York Times’ın haberine göre Türkiye son yıllarda Bubon’dan kaçırılan eserleri araştırıyor. Amerikan müzeleri veya özel koleksiyoncuların elindeki birçok bronz nesnenin Türkiye’ye iadesi için uğraşılıyor.

Müze direktörü Timothy Potty, “Türkiye Kültür Bakanlığı ve Türkiye’de çalışan arkeolog, küratör ve diğer akademisyen arkadaşlarımızla yapıcı bir ilişki kurmaya devam etmek istiyoruz” dedi.

Müze ‘figürün gövdesinin tanımlanamadığı fakat başının bazı akademisyenler tarafından Türkiye’nin güneybatısındaki Bubon arkeolojik alanıyla ilişkilendirildiğini’ belirtti.

Bubon arkeolojik alanındaki çoğu bronz eser Roma imparatorlarını ya da aile üyelerini tasvir ediyor. Müzenin iade ettiği eser de Roma döneminden fakat belirli bir kişiye ait olup olmadığı hala bilinmiyor. ‘Bir Genç Heykelinden Baş’ adlı eser milattan önce birinci yüzyıl ile milattan sonra birinci yüzyıl arasındaki döneme ait.

Türkiye uzun süredir ülkeden kaçak yollarla götürüldüğü iddiasıyla pek çok eserin iadesini talep ediyor. Söz konusu eser de dahil olmak üzere talep edilen dört eser 1996’da ölen Nicolas Koutoulakis adlı sanat simsarı tarafından müzeye satılmış. Koutoulakis’in sattığı eserlerin genellikle kaçak olduğu biliniyor. Örneğin, sanat simsarının 20 bin dolara (650 bin lira) müzeye sattığı bir oyma parçanın çalıntı olduğu ortaya çıkınca müze eseri 2011’de Yunanistan’a iade etmek zorunda kalmıştı.