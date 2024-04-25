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Yaramazlara biraz batar!

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu

Trendyol Süper Lig’in 34’üncü haftasında oynanacak Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin hakemi Volkan Bayarslan oldu.

Fotoğraf: AA

Süper Lig’in 34’üncü hafta maçlarının hakemleri şöyle:


Cuma

  • Adana Demirspor-Galatasaray: Bahattin Şimşek

Cumartesi

  • Kasımpaşa-Samsunspor: Halil Umut Meler
  • Sivasspor-Konyaspor: Murat Erdoğan
  • Hatayspor-Başakşehir: Atilla Karaoğlan
  • Fenerbahçe-Beşiktaş: Volkan Bayarslan

Pazar

  • Alanyaspor-İstanbulspor: Muhammet Ali Metoğlu
  • Trabzonspor-Gaziantep FK: Direnç Tonusluoğlu
  • Çaykur Rizespor-Ankaragücü: Turgut Doman

Pazartesi

  • Fatih Karagümrük-Antalyaspor: Kadir Sağlam

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