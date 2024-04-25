Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu

Trendyol Süper Lig’in 34’üncü haftasında oynanacak Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin hakemi Volkan Bayarslan oldu.
Süper Lig’in 34’üncü hafta maçlarının hakemleri şöyle:
Cuma
- Adana Demirspor-Galatasaray: Bahattin Şimşek
Cumartesi
- Kasımpaşa-Samsunspor: Halil Umut Meler
- Sivasspor-Konyaspor: Murat Erdoğan
- Hatayspor-Başakşehir: Atilla Karaoğlan
- Fenerbahçe-Beşiktaş: Volkan Bayarslan
Pazar
- Alanyaspor-İstanbulspor: Muhammet Ali Metoğlu
- Trabzonspor-Gaziantep FK: Direnç Tonusluoğlu
- Çaykur Rizespor-Ankaragücü: Turgut Doman
Pazartesi
- Fatih Karagümrük-Antalyaspor: Kadir Sağlam