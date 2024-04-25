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Yaramazlara biraz batar!

Trafiğe 225 bin araç daha

Martta trafiğe 226 bin 617 araç kaydedilirken 2 bin 239 araç silindi. Araç sayısı 224 bin 378 arttı.

Fotoğraf: AA

TRT Haber’in derlemesine göre trafiğe kaydedilen taşıtların yüzde 45,5’i motosiklet, yüzde 39,1’i otomobil, yüzde 8,7’si kamyonet, yüzde 3,8’i traktör, yüzde 1,8’i kamyon, yüzde 0,6’sı minibüs, yüzde 0,4’ü otobüs ve yüzde 0,1’ini özel amaçlı.


Böylece trafiğe kayıtlı toplam araç sayısı 29,4 milyona çıktı.

Mart itibarıyla trafiğe kayıtlı araçların yüzde 52,8’i otomobil, yüzde 18,1’i motosiklet, yüzde 15,5’i kamyonet, yüzde 7,5’i traktör, yüzde 3,3’ü kamyon, yüzde 1,7’si minibüs, yüzde 0,7’si otobüs ve yüzde 0,4’ü özel amaçlı.

Trafikteki motosiklet sayısı 5 milyonu geçti

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