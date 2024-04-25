Trafiğe 225 bin araç daha

Futbol şu an 3,5 milyarlık, küresel hayran kitlesiyle dünyanın en sevilen spor oyunlarından biri. Ancak bu büyük takipçi kitlesi ve uluslararası dolaşım, ciddi bir karbon ayak izi problemini de beraberinde getiriyor. Futbolda, stadyumlara harcanan enerjiden maçlar için yapılan seyahatlere kadar pek çok problem dünyamız üzerinde olumsuz bir etkiye sahip.