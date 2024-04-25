AB Türkiye’ye mülteciler için verdiği paranın peşine düştü

Avrupa Birliği (AB) denetçileri, Türkiye’ye Suriyeli mülteciler için verilen fonun nasıl harcandığını öğrenememekten yakındı.

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AB, Türkiye’yle 2016’da göç anlaşması imzalamıştı. Bu kapsamda Suriye’den gelen göçmenlerle başa çıkmasına yardım etmek için Türkiye’ye en az 6 milyar avro (yaklaşık 208 milyar 894 milyon lira) vadedildi.

Türkiye de karşılığında göçmenlerin Avrupa’ya geçişini durdurma sözü verdi.

2021’de Türkiye’deki mülteciler için 3 milyar avro (yaklaşık 104 milyar 400 milyon lira) daha gönderilmesi planlanlandı.

Fonun temel amacı 4 milyondan fazla kayıtlı mültecinin bir bölümüne nakit ödeme kartı sağlamak, eğitim ve sağlığı iyileştirmek.

Ancak DW Türkçe’nin aktardığına göre Avrupa Birliği Sayıştayı (ECA) geçen yıl paranın etkili bir şekilde kullanılıp kullanılmadığına ilişkin takibinden sonuç alamadı.

MEB veri paylaşmadı

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) denetçilere bilgiler vermeyi reddettiği belirtildi.

Bir AB denetçisi, sebebi “Sadece verilere sahip olmadıklarını iddia ettiler” sözüyle açıkladı. Denetçi, “Verilerin normalde var olması gerektiğini biliyoruz” dedi

ECA üyesi Bettina Jakobsen veriler olmadan AB tarafından imzalanan eğitim projelerinin etkisini veya sürdürülebilirliğini ölçme konusunda bir sonuca varmalarının mümkün olmadığını vurguladı.

Eğitime 530 milyon avro destek

Avrupa Komisyonu’na göre en az 530 milyon avro (yaklaşık 18 milyon 447 bin lira) Türkiye’deki mültecilerin kaliteli kapsayıcı eğitimini desteklemek için ayrıldı.

Bu para öğretmen maaşlarını ödemek, eğitim ekipmanı, öğretmen eğitimi, danışmanlık ve diğer rehberlik hizmetlerinin karşılanmasını amaçlıyordu.

Denetçiler, AB desteği alan okulların bir listesini ve devam eden mülteci öğrencilerin sayısını arıyor. Denetçilere ayrıca eğitim almayan çocukların okul sistemine yeniden entegre edilip edilmediğine ve sınav geçme oranlarına ilişkin bilgiler lazım.

Ancak denetçiler bilgi için ortak ve bireysel taleplerde bulunsa da sonuç alamadı.