Akşam Postası / 25 Ağustos 2021

İzmir’de ‘tanımlanamayan mutasyon’un görülme sıklığı arttı

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İzmir Tabip Odası Başkanı Lütfi Çamlı, corona virüsü vakalarında İzmir ile Türkiye’deki farklı illerde henüz kesinliği tam sağlanamasa da tanımlanamayan yeni bir mutasyon görülmeye başladığını söyledi. Çamlı, İzmir’de tanımlanamayan grubun başlangıçta yüzde 20’lerde iken son günlerde yüzde 40’lara kadar yükseldiğini kaydetti.

İstanbul’da kira artışının en yüksek olduğu semtte yüzde 290 artış yaşandı

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Asgari ücretin 2 bin 825 lira olduğu Türkiye’de, özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerde kiralar el yakıyor.

Özel okullar eriyor: Kontenjanın yüzde 60’ı boş

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Özel okullarda yeni eğitim öğretim yılının başlamasına sayılı günler kala kontenjanın sadece yüzde 40’ı doldu. Yatırımcı da artık özel okul açmaya mesafeli.

İstanbul’da taksi krizi: Binlerce şikayete rağmen çözüm önerisi reddediliyor

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Eminönü, Sultanahmet, Beyoğlu ve Şişli gibi ilçelerde ‘turist avı’na çıkan, kentin genelinde ise kısa mesafede müşteri almak istemeyen taksiciler, son zamanlarda İstanbulluların tepkisini çekiyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) her gün yüzlerce şikayet geliyor.

Spotify, bu yazın en çok dinlenenlerini açıkladı

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Spotify, bir yaz daha biterken bu sezon dinleyicilerin kulaklıklarını ve hoparlörlerini en çok dolduran şarkıları ve podcastleri açıkladı.

Kılıçdaroğlu: Sığınmacılara değil, onlara kapıyı açana kızacağız

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sığınmacılara karşı büyüyen toplumsal öfkenin nedeninin hükümetin yanlış göç politikaları olduğunu söyledi: “Sığınmacılara niye kızıyoruz, onların bir günahı yok ki. Sığınmacıları getirenlere kızacağız, onlara kapıyı açana kızacağız.”

ÇHD: Yangınzedeler boş senetlerle borçlandırılmak isteniyor

Çağdaş Hukukçular Derneği’ne (ÇHD) göre hükümet yangınlardan etkilenen afetzedeleri miktarı ve ne kadar faiz ödeneceği yazmayan boş senetlerle borçlandırmak istiyor.

141 general ve amirale yeni görev

Yüksek Askeri Şura’da (YAŞ) orgeneralliğe terfi eden Genelkurmay Personel Başkanı Selçuk Bayraktaroğlu, vekaleten yürüttüğü Genelkurmay 2. başkanlığı görevine asaleten atandı.

ABD’li banka, şubeye girişte aşı zorunluluğu getirdi

ABD’nin önde gelen yatırım bankası Goldman Sachs, ABD’deki ofislerine giren herkesin Covid-19 aşılarının tamamlanmış olması gerektiğini bildirdi.

Prezervatif yerine yapıştırıcı kullanan genç adam hayatını kaybetti

Hindistan’da, prezervatif yerine yapıştırıcı kullanan 25 yaşındaki adam hayatını kaybetti.

NASA’dan panoramik Mars görüntüleri

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Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Mars’ın panoramik görüntülerini yayımladı.

Kanye West adını değiştirmek için mahkemeye başvurdu: ‘Ye’ olmasını istiyor

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ABD’li rapçi Kanye West (44), resmen adını değiştirmek için mahkemeye başvurdu. Bundan böyle ‘Ye’ olarak anılmak istiyor.