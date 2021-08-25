Akşam Postası / 25 Ağustos 2021

İzmir’de ‘tanımlanamayan mutasyon’un görülme sıklığı arttı
İzmir Tabip Odası Başkanı Lütfi Çamlı, corona virüsü vakalarında İzmir ile Türkiye’deki farklı illerde henüz kesinliği tam sağlanamasa da tanımlanamayan yeni bir mutasyon görülmeye başladığını söyledi. Çamlı, İzmir’de tanımlanamayan grubun başlangıçta yüzde 20’lerde iken son günlerde yüzde 40’lara kadar yükseldiğini kaydetti.
Araştırma: Çift doz aşının koruması zamanla azalıyor
Pfizer CEO’su: Aşıya dayanıklı varyant çıkması olası, 95 günde yeni doz hazır olur
İstanbul’da kira artışının en yüksek olduğu semtte yüzde 290 artış yaşandı
Asgari ücretin 2 bin 825 lira olduğu Türkiye’de, özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerde kiralar el yakıyor.
Özel okullar eriyor: Kontenjanın yüzde 60’ı boş
Özel okullarda yeni eğitim öğretim yılının başlamasına sayılı günler kala kontenjanın sadece yüzde 40’ı doldu. Yatırımcı da artık özel okul açmaya mesafeli.
İstanbul’da taksi krizi: Binlerce şikayete rağmen çözüm önerisi reddediliyor
Eminönü, Sultanahmet, Beyoğlu ve Şişli gibi ilçelerde ‘turist avı’na çıkan, kentin genelinde ise kısa mesafede müşteri almak istemeyen taksiciler, son zamanlarda İstanbulluların tepkisini çekiyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) her gün yüzlerce şikayet geliyor.
Spotify, bu yazın en çok dinlenenlerini açıkladı
Spotify, bir yaz daha biterken bu sezon dinleyicilerin kulaklıklarını ve hoparlörlerini en çok dolduran şarkıları ve podcastleri açıkladı.
Kılıçdaroğlu: Sığınmacılara değil, onlara kapıyı açana kızacağız
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sığınmacılara karşı büyüyen toplumsal öfkenin nedeninin hükümetin yanlış göç politikaları olduğunu söyledi: “Sığınmacılara niye kızıyoruz, onların bir günahı yok ki. Sığınmacıları getirenlere kızacağız, onlara kapıyı açana kızacağız.”
ÇHD: Yangınzedeler boş senetlerle borçlandırılmak isteniyor
Çağdaş Hukukçular Derneği’ne (ÇHD) göre hükümet yangınlardan etkilenen afetzedeleri miktarı ve ne kadar faiz ödeneceği yazmayan boş senetlerle borçlandırmak istiyor.
141 general ve amirale yeni görev
Yüksek Askeri Şura’da (YAŞ) orgeneralliğe terfi eden Genelkurmay Personel Başkanı Selçuk Bayraktaroğlu, vekaleten yürüttüğü Genelkurmay 2. başkanlığı görevine asaleten atandı.
ABD’li banka, şubeye girişte aşı zorunluluğu getirdi
ABD’nin önde gelen yatırım bankası Goldman Sachs, ABD’deki ofislerine giren herkesin Covid-19 aşılarının tamamlanmış olması gerektiğini bildirdi.
Prezervatif yerine yapıştırıcı kullanan genç adam hayatını kaybetti
Hindistan’da, prezervatif yerine yapıştırıcı kullanan 25 yaşındaki adam hayatını kaybetti.
NASA’dan panoramik Mars görüntüleri
Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Mars’ın panoramik görüntülerini yayımladı.
Kanye West adını değiştirmek için mahkemeye başvurdu: ‘Ye’ olmasını istiyor
ABD’li rapçi Kanye West (44), resmen adını değiştirmek için mahkemeye başvurdu. Bundan böyle ‘Ye’ olarak anılmak istiyor.