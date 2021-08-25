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Yaramazlara biraz batar!

Akşam Postası / 25 Ağustos 2021

İzmir’de ‘tanımlanamayan mutasyon’un görülme sıklığı arttı

Fotoğraf: Reuters

İzmir Tabip Odası Başkanı Lütfi Çamlı, corona virüsü vakalarında İzmir ile Türkiye’deki farklı illerde henüz kesinliği tam sağlanamasa da tanımlanamayan yeni bir mutasyon görülmeye başladığını söyledi. Çamlı, İzmir’de tanımlanamayan grubun başlangıçta yüzde 20’lerde iken son günlerde yüzde 40’lara kadar yükseldiğini kaydetti.

Araştırma: Çift doz aşının koruması zamanla azalıyor

Pfizer CEO’su: Aşıya dayanıklı varyant çıkması olası, 95 günde yeni doz hazır olur

Karakolda ölümde iddianame: Yedi polisin dokuz yıla kadar hapsi isteniyor

İstanbul’da kira artışının en yüksek olduğu semtte yüzde 290 artış yaşandı

Fotoğraf: Reuters

Asgari ücretin 2 bin 825 lira olduğu Türkiye’de, özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerde kiralar el yakıyor.


Boğaziçi protestoları: Emniyet, burs ve kredilerin kesilmesi için öğrencileri fişlemiş

Özel okullar eriyor: Kontenjanın yüzde 60’ı boş

Fotoğraf: AA

Özel okullarda yeni eğitim öğretim yılının başlamasına sayılı günler kala kontenjanın sadece yüzde 40’ı doldu. Yatırımcı da artık özel okul açmaya mesafeli.

İstanbul’da taksi krizi: Binlerce şikayete rağmen çözüm önerisi reddediliyor

Fotoğraf: AA

Eminönü, Sultanahmet, Beyoğlu ve Şişli gibi ilçelerde ‘turist avı’na çıkan, kentin genelinde ise kısa mesafede müşteri almak istemeyen taksiciler, son zamanlarda İstanbulluların tepkisini çekiyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) her gün yüzlerce şikayet geliyor.

Spotify, bu yazın en çok dinlenenlerini açıkladı

Fotoğraf: Reuters

Spotify, bir yaz daha biterken bu sezon dinleyicilerin kulaklıklarını ve hoparlörlerini en çok dolduran şarkıları ve podcastleri açıkladı.

Kılıçdaroğlu: Sığınmacılara değil, onlara kapıyı açana kızacağız

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sığınmacılara karşı büyüyen toplumsal öfkenin nedeninin hükümetin yanlış göç politikaları olduğunu söyledi: “Sığınmacılara niye kızıyoruz, onların bir günahı yok ki. Sığınmacıları getirenlere kızacağız, onlara kapıyı açana kızacağız.

ÇHD: Yangınzedeler boş senetlerle borçlandırılmak isteniyor

Çağdaş Hukukçular Derneği’ne (ÇHD) göre hükümet yangınlardan etkilenen afetzedeleri miktarı ve ne kadar faiz ödeneceği yazmayan boş senetlerle borçlandırmak istiyor.

141 general ve amirale yeni görev

Yüksek Askeri Şura’da (YAŞ) orgeneralliğe terfi eden Genelkurmay Personel Başkanı Selçuk Bayraktaroğlu, vekaleten yürüttüğü Genelkurmay 2. başkanlığı görevine asaleten atandı.

ABD’li banka, şubeye girişte aşı zorunluluğu getirdi

ABD’nin önde gelen yatırım bankası Goldman Sachs, ABD’deki ofislerine giren herkesin Covid-19 aşılarının tamamlanmış olması gerektiğini bildirdi.

Prezervatif yerine yapıştırıcı kullanan genç adam hayatını kaybetti

Hindistan’da, prezervatif yerine yapıştırıcı kullanan 25 yaşındaki adam hayatını kaybetti.

NASA’dan panoramik Mars görüntüleri

Fotoğraf: NASA

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Mars’ın panoramik görüntülerini yayımladı.

Kanye West adını değiştirmek için mahkemeye başvurdu: ‘Ye’ olmasını istiyor

Fotoğraf: Reuters

ABD’li rapçi Kanye West (44), resmen adını değiştirmek için mahkemeye başvurdu. Bundan böyle ‘Ye’ olarak anılmak istiyor.

Nirvana’nın ‘Nevermind’ albüm kapağındaki bebekten ‘çocuk pornosu’ iddiasıyla dava

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Göç mü, kültürel değişim aracı mı?

İktidar 20 yıldır değiştiremediği ‘modern ve seküler sosyal/kültürel alan’ı Müslüman göçleriyle melezleştirmeyi, Türk ulus-devleti yerine ‘ortak paydası Müslümanlık’ olan yeni bir devlet inşa etmeyi hedefliyor olabilir.

Afganistan: Sonu gelmeyen bir savaş ve tarihin tekerrürü

Genel anlamda bakıldığında ise Afganistan’da tarih bir kez daha tekerrür etmiştir. Fiilen 40 senedir süren bir savaşın sonrasında geriye kalan tek gerçeklik ise yoksulluk, yıkım ve yeniden başlayacak kanlı bir savaş.  

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Geleneksel sektörlerin ötesinde başarı kazanmış firmalarımız var… Bu şirketler bazı alanlardaki verimlilik artışı dışında ülkeye doğrudan yatırım, istihdam ve vergi geliri olarak pek bir katkı sağlamıyor…

141 general ve amirale yeni görev

Yüksek Askeri Şura’da (YAŞ) orgeneralliğe terfi eden Genelkurmay Personel Başkanı Selçuk Bayraktaroğlu, vekaleten yürüttüğü Genelkurmay 2. başkanlığı görevine asaleten atandı.