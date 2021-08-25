Diken

Yaramazlara biraz batar!

Prezervatif yerine yapıştırıcı kullanan genç adam hayatını kaybetti

Hindistan’da, prezervatif yerine yapıştırıcı kullanan 25 yaşındaki adam hayatını kaybetti.

Fotoğraf: en.decorexpro.com (temsili)

Ahmedabad kentinde yaşayan Salman Mirza, 22 Haziran’da eski nişanlısıyla ucuz bir otele gitti. Times of India, Mirza’nın üzerinde prezervatif olmadığını, bu nedenle ikilinin seks sırasında korunmak amacıyla Mirza’nın cinsel organına epoksi reçine (endüstriyel kaplamalarda ve dekorasyon uygulamalarının aralarında olduğu alanlarda kullanılan yapıştırıcı) sürdüğünü yazdı. Nişanlısının adı paylaşılmadı.


Gazetedeki habere göre genç adam, ertesi gün Firuz Şaik adlı bir tanıdığı tarafından, bir apartmanın yakınındaki çalılıklarda, bilinci kapalı halde yerde yatarken bulundu.

Şaik, Mirza’yı önce eve, durumu kötüleşince de ‘Sola Civil’ adlı hastaneye götürdü. Mirza kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, hafta başında yaptığı açıklamada, ilk belirlemeye göre Mirza’nın çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı.

Açıklamaya göre yaşlı anne-babası ve iki kız kardeşine bakmak amacıyla ailenin ekmek parası kazanan tek ferdi olan Mirza’nın yakınları, reçineyi eski nişanlısının sürdüğünü söyledi.

Adli tıp raporunun beklendiği bilgisi paylaşıldı.

SON HABERLER

Göç mü, kültürel değişim aracı mı?

İktidar 20 yıldır değiştiremediği ‘modern ve seküler sosyal/kültürel alan’ı Müslüman göçleriyle melezleştirmeyi, Türk ulus-devleti yerine ‘ortak paydası Müslümanlık’ olan yeni bir devlet inşa etmeyi hedefliyor olabilir.

Afganistan: Sonu gelmeyen bir savaş ve tarihin tekerrürü

Genel anlamda bakıldığında ise Afganistan’da tarih bir kez daha tekerrür etmiştir. Fiilen 40 senedir süren bir savaşın sonrasında geriye kalan tek gerçeklik ise yoksulluk, yıkım ve yeniden başlayacak kanlı bir savaş.  

İki ayrı Türkiye

Geleneksel sektörlerin ötesinde başarı kazanmış firmalarımız var… Bu şirketler bazı alanlardaki verimlilik artışı dışında ülkeye doğrudan yatırım, istihdam ve vergi geliri olarak pek bir katkı sağlamıyor…

141 general ve amirale yeni görev

Yüksek Askeri Şura’da (YAŞ) orgeneralliğe terfi eden Genelkurmay Personel Başkanı Selçuk Bayraktaroğlu, vekaleten yürüttüğü Genelkurmay 2. başkanlığı görevine asaleten atandı.