Diken

Yaramazlara biraz batar!

Karakolda ölümde iddianame: Yedi polisin dokuz yıla kadar hapsi isteniyor

CANAN COŞKUN

[email protected] 

@canancoskun

Birol Yıldırım adlı özel güvenlik amirinin 5 Haziran’ı 6 Haziran’a bağlayan gece İstanbul’un Esenyurt ilçesindeki karakolda ölümüyle ilgili soruşturma tamamlandı. Büyükçekmece başsavcılığı, 12 polis hakkında iddianame düzenledi. 

Aralarında geçen günlerde tutuklanan komiser yardımcısı İsmail Alperen Salman’ın da bulunduğu yedi polisin, Birol Yıldırım’ın ‘bilinçli taksirle ölümüne neden olma’ suçlamasıyla üç yıldan dokuz yıla kadar, Yıldırım’ın iş arkadaşı ve iş arkadaşının oğlunu darp ettikleri için ‘basit yaralama’ suçlamasıyla 16 aydan dört yıla kadar hapisleri talep edildi. 


Diğer beş polisin ise sadece basit yaralama suçlamasıyla 16 aydan dört yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi. 

Suçu kabul etmediler

İddianamede şüphelilerin üstlerine atılı suçlamayı kabul etmediği, ölüme sebebiyet verecek herhangi bir müdahalede bulunmadıklarını iddia ettikleri belirtildi.

İddianamedeki anlatıma göre, güvenlik kamera kayıtlarında eline pansuman yapan kişi tutuklu komiser yardımcısı İsmail Alperen Salman.

İsmail Alperen Salman

Eline buz tedavisi uygulayan kişi de Salman ile birlikte gözaltına alınıp adli kontrol şartıyla serbest bırakılan polis Muhammet Cihan Karakuş.

Muhammet Cihan Karakuş

Adli sicilleri temizmiş

İddianamede, Salman’ın olay nedeniyle tutuklandığı hatırlatılarak, diğer şüphelilerin adli sicil kayıtlarının olmadığı için gözaltına alınmadıkları ya da tutuklanmadıkları savunuldu. 

İlk duruşma 20 Eylül’de

İddianame, Büyükçekmece 3’üncü Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Mahkeme, tutuklu polisin bu halinin devamına karar verdi ve ilk duruşmanın 20 Eylül saat 10:00’da yapılmasına hükmetti. 

Yıldırım’ın darp edildiği anlar kamerada 

Valilik ve emniyet, ölümle ilgili ilk açıklamada Yıldırım’ın ‘bekletildiği sırada fenalaştığını’ söylemişti, ancak Diken’in yayınladığı görüntülerde Yıldırım’ın karakolun kapısında birden çok polis tarafından yaka paça içeri çekildiği, binanın içinde de kalabalık polis grubunun etrafını çevirerek tekme attığı ortadaydı.

Soruşturma kapsamında ortaya çıkan kamera kaydı görüntüleri ve tanık anlatımlarına karşın suça karışan polisler görevden alınmadı.

Komiser yardımcısı Salman, soruşturma aşamasında verdiği ifadede, Yıldırım’a kendisine ve görevlilere zarar vermemesi için ters kelepçe takıldığını öne sürmüştü. Salman’ın Yıldırım’a yapılan işlemleri anlatışından bu sırada yalnız olmadığı, diğer polislerle birlikte yaptığı belliydi.  

Karakolda ölüm: Komiser yardımcısı tutuklandı; aile ‘Yetmez’ dedi

Birol Yıldırım’ın karakolda ölümü: Savcı değiştirildi, gizlilik kararı getirildi

Karakolda ölümde örtbas girişimi kamerada

Karakolda ölümden yeni görüntüler: Polis, çıkmaya çalışan Yıldırım’a tokat atıp itiyor

Karakolda ölümden ilk görüntüler: Yıldırım tekme tokat tekrar içeri alınmış

Polisler ‘şüpheli’ değil ‘tanık’: Yıldırım kendine zarar vermesin diye kelepçelenmiş!

Karakolda ölümde yeni tanık: Yaklaşık 10 polis 25 dakika boyunca dövdü

Valilik ‘Nefes darlığı’ demişti: ‘Polisler Birol Yıldırım’ı döverek öldürdü’

Valilik ‘Nefes darlığından öldü’ demişti: Kulaklarından ve gözlerinden kan gelmiş

SON HABERLER

Göç mü, kültürel değişim aracı mı?

İktidar 20 yıldır değiştiremediği ‘modern ve seküler sosyal/kültürel alan’ı Müslüman göçleriyle melezleştirmeyi, Türk ulus-devleti yerine ‘ortak paydası Müslümanlık’ olan yeni bir devlet inşa etmeyi hedefliyor olabilir.

Afganistan: Sonu gelmeyen bir savaş ve tarihin tekerrürü

Genel anlamda bakıldığında ise Afganistan’da tarih bir kez daha tekerrür etmiştir. Fiilen 40 senedir süren bir savaşın sonrasında geriye kalan tek gerçeklik ise yoksulluk, yıkım ve yeniden başlayacak kanlı bir savaş.  

Taliban’dan ulusal müzik enstitüsüne baskın: Enstrümanlar parçalandı

Taliban militanları, ülkenin önde gelen müzik okullarından Afganistan Ulusal Müzik Enstitüsü’nü basarak, müzik aletlerini parçalandı. Enstitünün kurucusu ve yöneticisi olan Ahmad Sarmast, Taliban’ın değiştiği yönündeki mesajlara şüpheyle yaklaşıyor: “Sosyal medyada ortaya çıkan videolar pek iç açıcı değil.”

İki ayrı Türkiye

Geleneksel sektörlerin ötesinde başarı kazanmış firmalarımız var… Bu şirketler bazı alanlardaki verimlilik artışı dışında ülkeye doğrudan yatırım, istihdam ve vergi geliri olarak pek bir katkı sağlamıyor…