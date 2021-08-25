Karakolda ölümde iddianame: Yedi polisin dokuz yıla kadar hapsi isteniyor

CANAN COŞKUN

Birol Yıldırım adlı özel güvenlik amirinin 5 Haziran’ı 6 Haziran’a bağlayan gece İstanbul’un Esenyurt ilçesindeki karakolda ölümüyle ilgili soruşturma tamamlandı. Büyükçekmece başsavcılığı, 12 polis hakkında iddianame düzenledi.

Aralarında geçen günlerde tutuklanan komiser yardımcısı İsmail Alperen Salman’ın da bulunduğu yedi polisin, Birol Yıldırım’ın ‘bilinçli taksirle ölümüne neden olma’ suçlamasıyla üç yıldan dokuz yıla kadar, Yıldırım’ın iş arkadaşı ve iş arkadaşının oğlunu darp ettikleri için ‘basit yaralama’ suçlamasıyla 16 aydan dört yıla kadar hapisleri talep edildi.

Diğer beş polisin ise sadece basit yaralama suçlamasıyla 16 aydan dört yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Suçu kabul etmediler

İddianamede şüphelilerin üstlerine atılı suçlamayı kabul etmediği, ölüme sebebiyet verecek herhangi bir müdahalede bulunmadıklarını iddia ettikleri belirtildi.

İddianamedeki anlatıma göre, güvenlik kamera kayıtlarında eline pansuman yapan kişi tutuklu komiser yardımcısı İsmail Alperen Salman.

İsmail Alperen Salman

Eline buz tedavisi uygulayan kişi de Salman ile birlikte gözaltına alınıp adli kontrol şartıyla serbest bırakılan polis Muhammet Cihan Karakuş.

Muhammet Cihan Karakuş

Adli sicilleri temizmiş

İddianamede, Salman’ın olay nedeniyle tutuklandığı hatırlatılarak, diğer şüphelilerin adli sicil kayıtlarının olmadığı için gözaltına alınmadıkları ya da tutuklanmadıkları savunuldu.

İlk duruşma 20 Eylül’de

İddianame, Büyükçekmece 3’üncü Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Mahkeme, tutuklu polisin bu halinin devamına karar verdi ve ilk duruşmanın 20 Eylül saat 10:00’da yapılmasına hükmetti.

Yıldırım’ın darp edildiği anlar kamerada

Valilik ve emniyet, ölümle ilgili ilk açıklamada Yıldırım’ın ‘bekletildiği sırada fenalaştığını’ söylemişti, ancak Diken’in yayınladığı görüntülerde Yıldırım’ın karakolun kapısında birden çok polis tarafından yaka paça içeri çekildiği, binanın içinde de kalabalık polis grubunun etrafını çevirerek tekme attığı ortadaydı.

Soruşturma kapsamında ortaya çıkan kamera kaydı görüntüleri ve tanık anlatımlarına karşın suça karışan polisler görevden alınmadı.

Komiser yardımcısı Salman, soruşturma aşamasında verdiği ifadede, Yıldırım’a kendisine ve görevlilere zarar vermemesi için ters kelepçe takıldığını öne sürmüştü. Salman’ın Yıldırım’a yapılan işlemleri anlatışından bu sırada yalnız olmadığı, diğer polislerle birlikte yaptığı belliydi.