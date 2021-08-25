NASA’dan panoramik Mars görüntüleri

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Mars’ın panoramik görüntülerini yayımladı.
NASA’nın ‘Curiosity (Meraklı)’ isimli uzay aracı tarafından geçen hafta elde edilen görüntüler temmuz ayında çekildi.
Curiosity uzay aracı şu anda Gale Krateri’nde bulunan 8 kilometre yüksekliğindeki Sharp Dağı’nda görev yapıyor.
Araç, 5 Ağustos 2012’de kızıl gezegene indi ve dokuz yıldan bu yana incelemelerini sürdürüyor.
Görüntülerde dünyaya yaklaşık 392 milyon kilometre uzaklıktaki gezegenin dağlık ve pürüzlü yapısı daha net bir şekilde belli oluyor.