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Yaramazlara biraz batar!

NASA’dan panoramik Mars görüntüleri

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Mars’ın panoramik görüntülerini yayımladı.

Fotoğraf: NASA

NASA’nın ‘Curiosity (Meraklı)’ isimli uzay aracı tarafından geçen hafta elde edilen görüntüler temmuz ayında çekildi.


Curiosity uzay aracı şu anda Gale Krateri’nde bulunan 8 kilometre yüksekliğindeki Sharp Dağı’nda görev yapıyor.

Araç, 5 Ağustos 2012’de kızıl gezegene indi ve dokuz yıldan bu yana incelemelerini sürdürüyor.

Görüntülerde dünyaya yaklaşık 392 milyon kilometre uzaklıktaki gezegenin dağlık ve pürüzlü yapısı daha net bir şekilde belli oluyor.

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