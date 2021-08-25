İzmir’de ‘tanımlanamayan mutasyon’un görülme sıklığı arttı

İzmir Tabip Odası Başkanı Lütfi Çamlı, corona virüsü vakalarında İzmir ile Türkiye’deki farklı illerde henüz kesinliği tam sağlanamasa da tanımlanamayan yeni bir mutasyon görülmeye başladığını söyledi. Çamlı, İzmir’de tanımlanamayan grubun başlangıçta yüzde 20’lerde iken son günlerde yüzde 40’lara kadar yükseldiğini kaydetti.

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Türkiye’de Covid-19 vakaları, 1 Temmuz’da kısıtlamaların kaldırılmasının ardından artış seyrini sürdürüyor. Dün Türkiye’de son 24 saatte 19 bin 191 vaka, 230 can kaybı kaydedildi.

Ayrıca ülkede tüm aşıları tamamlananların yüzdesi 43,2 oldu. Ancak aşılanmayanlar açısından varyant endişesi artıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye’deki vakaların yüzde 90’ını Delta varyantının oluşturduğunu bildirmişti.

Çamlı, İzmir’de corona virüsü salgının seyri hakkında mutasyonlara dikkat çekti. Çamlı, kentte yapılan testlerde Alfa, Beta, Gama ve Delta varyantlarının dışında tanımlanamayan farklı bir mutasyona rastladıklarını açıklamıştı.

‘Araştırılmalı’

DHA’ya konuşan Çamlı, son dönemde yapılan testlerde özellikle Delta varyantı baskınken, bu dört varyantın dışında bu mutasyonları göstermeyen farklı bir grubun giderek arttığını anlattı. İzmir’de tanımlanamayan grubun başlangıçta yüzde 20’lerde iken son günlerde yüzde 40’lara kadar yükseldiğini anlatan Çamlı, Rize’de ise bu oranın yüzde 50-60 seviyesinde olduğunu belirti.

Çamlı şöyle konuştu: “Bu yeni bir varyant mıdır yoksa testin kendi içindeki yetersizliğinden yalancı negatiflik durumu mudur bunu bilmiyoruz. Bu vakalara önce PCR testi yapılıyor ve pozitif çıkıyor. Ancak detaylı klinik bilgileri konusunda bir verimiz yok. Bu bilgiler Sağlık Bakanlığı’nın kayıtlarında var. Yeni bir varyant olup olmadığı kesinleştirildikten sonra bu yönde araştırmaların yapılması lazım”.

PCR’ın bir tarama testi olduğunu söyleyen Dr. Çamlı, yeni varyant konusunda kesinliğin Ankara’da Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü laboratuvarlarında yapılan genomik testler ile sağlanabileceğini vurguladı. Bu durumun farklı illerde de ortaya çıkmasıyla birlikte örneklemeler istendiğini söyleyen Çamlı, “Bizim talebimiz bu testler yapılmadıysa yapılmalı. Yapıldıysa da bunun sonuçları açıklanmalı. Sonuçlar kamuoyuyla paylaşılmalı ki yeni bir varyant mı yoksa testin kendi içindeki bir yalancı negatiflik durumu mu bunu öğrenelim. Eğer yeni bir varyant ise buna yönelik birtakım tedbirlerin alınması lazım. Kamuoyunun bilgilendirilmesi ve stratejik planlama yapılması lazım” dedi.

‘Genomik testler İzmir’de de yapılsın’

Yeni varyantların genomik testler sayesinde tespit edilebildiğini dile getiren Çamlı, Türkiye’ye özgü varyant olup olmadığının da bu yolla anlaşılabileceğini belirterek şunları söyledi: “Bu test sadece Ankara’da yapılabiliyorsa bu testi yapabilecek birçok ilde yetkin laboratuvar var. İzmir’deki Dokuz Eylül Üniversitesi ya da Ege Üniversiteleri’nin laboratuvarları bunu yapabilir. Yeter ki finansman desteği sağlansın. Çünkü çok ucuz testler değil. Bunu yaygın olarak yaptığınız zaman varyantları daha erken saptayıp buna yönelik de gerek toplum sağlığı açısından gerekse salgının kontrolü açısından çok daha etkin tedbirleri erken dönemde alabilme imkanımız olabilir. İzmir’de yapılan testlerde günlük olarak 1200, 1300 testin sonucu pozitif çıkıyor. Bunların önemli bir kısmında Delta varyantı var ama ikinci sırada bu açıklanamayan grup var.”