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Yaramazlara biraz batar!

Pfizer CEO’su: Aşıya dayanıklı varyant çıkması olası, 95 günde yeni doz hazır olur

Pfizer CEO’su Albert Bourla corona virüsünün aşıya dayanıklı varyantının ortaya çıkmasının olası olduğunu belirterek, böyle bir duruma hazırlıklı olduklarını söyledi.

Fotoğraf: Reuters

Fox News’a konuşan CEO, dünyada yeni bir varyant çıktığında bilim insanlarının gerekli incelemeyi yaptığını ifade ederek sözlerini şöyle sürdürdü: “Söz konusu varyantın aşımızın sağladığı korumadan kaçıp kaçamadığına bakıyorlar. Şimdiye kadar böyle bir durum tespit etmedik. Ama bir gün böyle bir varyantın ortaya çıkması olası.”


Bourla, böyle endişe veren bir varyantın çıkması durumunda ise 95 gün içinde bu varyanta karşı aşı hazırlayabilecekleri bir sistem geliştirdiklerini belirtti.

CEO, daha fazla insanın aşılanması durumunda aşıya dayanıklı varyantın ortaya çıkması ihtimalinin azalacağını ifade ederek aşının önemini vurguladı.

Alman BioNTech şirketi ortaklığıyla piyasa sürülen Pfizer aşısı ABD Gıda ve İlaç Dairesi’nden (FDA) tam onay alan ilk aşı olmuştu.

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