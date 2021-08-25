Nirvana’nın ‘Nevermind’ albüm kapağındaki bebekten ‘çocuk pornosu’ iddiasıyla dava

Bir aylık bebekken Nirvana’nın ‘Nevermind‘ albüm kapağında çıplak fotoğrafıyla yer alan adam, cinsel istismar iddiasıyla dava açtı.

1991 tarihli ikonik Nirvana albümünün kapağında, önündeki oltaya takılı 1 dolarla çıplak şekilde görülen bebek Spencer Elden şimdi 30 yaşında.

Dört aylıkken çekilen fotoğrafının kullanımı için ailesinin izin vermediğini öne süren Elden, ayrıca çıplak fotoğrafın çocuk pornografisi niteliğinde olduğunu savundu.

Dava dosyasına göre fotoğraf, Elden’ın mahrem bölgelerini ifşa etti ve genital organlarını bugüne kadar ‘şehvetli‘ bir şekilde sergiledi.

Cinsel içerikli olmayan bebek fotoğrafları genellikle ABD yasalarında çocuk pornografisi olarak sayılmıyor.

Ancak Elden’ın avukatı Robert Y. Lewis fotoğrafa 1 doların eklenmesinin bebeği seks işçisi gibi gösterdiğini savundu. Dava dosyasında ayrıca Nirvana’nın genital bölgelerini kapatmaya söz verdiği ancak bu sözünü tutmadığı ifade edildi.

‘Kalıcı duygusal sıkıntı’, ‘normal gelişimine ve eğitim sürecine müdahale’ ve ‘tıbbi ve psikolojik tedavi’ de dahil olmak üzere albüm kapağının bir sonucu olarak Elden’ın ‘yaşam boyu zarar gördüğünü ve göreceği’ iddia edildi.

Zararların karşılanması için grubun hayatta olan üyeleri, Kurt Cobain’in eski karısı Courtney Love ve fotoğrafçı Kirk Weddle dahil olmak üzere 15 kişiden en az 150’şer bin dolar (1,2 milyon lira) talep ediliyor.