Özel okullar eriyor: Kontenjanın yüzde 60’ı boş

Özel okullarda yeni eğitim öğretim yılının başlamasına sayılı günler kala kontenjanın sadece yüzde 40’ı doldu. Yatırımcı da artık özel okul açmaya mesafeli.

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Türkiye’de tüm kademelerde toplamda 14 binin üzerinde özel okul bulunuyor. Özel okullara kayıtlı öğrencilerin toplam öğrenci sayısına oranının ise yüzde 8’lerde olduğu tahmin ediliyor. Yeni eğitim öğretim dönemi ise 6 Eylül’de yüz yüzü olarak başlayacak.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yayınlanan Yatırım Teşvik Belgesi İstatistikleri’ne göre, ilköğretim ve genel ortaöğretim hizmetlerine yönelik düzenlenen belge sayısı dört yılda dörtte bir oranında azaldı.

Dünya Gazetesi’nde yer alan habere göre, düşüşte özellikle son iki yıl dikkat çekici. İlköğretim hizmetlerine yönelik düzenlenen yatırım teşvik belgesi adedi 2017’de 477 iken, 2020’de 102’ye geriledi. Genel ortaöğretim hizmetlerine bakıldığında da 2017’de 247 olan yatırım teşvik belgesi adedi, 2020 yılında 97 oldu.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Türkiye Eğitim Meclisi Başkanı Yusuf Ekinci, pandemi döneminde Türkiye’nin okulların kapalı kalma gün sayısı itibarıyla OECD ülkeleri içerisinde dördüncü sırada yer aldığını söyledi.

Bu dönemde özel okulların doluluk oranlarının da ciddi anlamda gerilediğini belirten Ekinci şöyle devam etti: “Ailelerin satın alma gücündeki azalma, velinin sadece uzaktan eğitim için özel okul ücreti vermekten imtina etmesi gibi nedenlerle özel okulu tercih eden aile sayısı azaldı. Devam eden öğrencilerde de kayıt iptalleri oldu. Bu durum, özel okul öğrenci sayısında yüzde 25 civarında bir düşüş getirdi. Sektördeki istihdam sayısı olumsuz etkilenirken, yeni yatırımlar da durdu. Şu anda özel okullardaki doluluk oranının yüzde 40’larda olduğu tahmin ediliyor.“