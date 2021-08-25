Kılıçdaroğlu: Sığınmacılara değil, onlara kapıyı açana kızacağız

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sığınmacılara karşı büyüyen toplumsal öfkenin nedeninin hükümetin yanlış göç politikaları olduğunu söyledi: “Sığınmacılara niye kızıyoruz, onların bir günahı yok ki. Sığınmacıları getirenlere kızacağız, onlara kapıyı açana kızacağız.”

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Kılıçdaroğlu, Ankara’da kanaat önderleri, muhtarlar ve STK temsilcileriyle buluştu. CHP liderinin hedefinde bir kez daha Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “Finansmanı iyi yönettiğimiz için, mültecileri Türkiye’ye alıyoruz, daha da almaya devam edeceğiz” sözleri vardı.

Kılıçdaroğlu şunları söyledi: “Bu sözlerin üzerine biz kıyameti kopardık. Sen Türkiye’yi nasıl mülteci deposu yaparsın!.. Yahu arkadaş biz üçüncü sınıf bir ülke miyiz? Beyler rahat etsin diye bütün sıkıntıyı biz mi çekeceğiz? Bize para veriyorlar, ‘Siz bütün külfete katlanın’ diyorlar. Biz para verelim onlar külfete katlansınlar. Bu ırkçılık değildir.”

Sığınmacıların Türkiye’yi değil Avrupa’yı istediğini kaydeden CHP lideri şöyle devam etti: “Benim ülkemde yani bu güzel ülkede izlenen yanlış politikalarla hem sığınmacılar mahvoluyor hem de biz mahvoluyoruz. Adamlar burada kalmak istemiyor, ‘Avrupa’ya gideceğim‘ diyor. Orada da diyorlar ki ‘Sakın buraya almayın, para verelim siz orada tutun.’ Biz sizin taşeronunuz muyuz? Koskoca Türkiye Cumhuriyeti devleti onların taşeronluğunu mu yapıyor? Siz alın. Sizde kişi başı gelir, 30 bin, 50 bin, 100 bin dolar… Siz alın beyler? Niye biz alıyoruz?”

Sığınmacıları hatalı görmenin yanlış olduğunu kaydeden Kılıçdaroğlu, suçun tamamen hükümette olduğunu savundu: “Onlar niye kızıyoruz, onların bir günahı yok ki. Sığınmacıları getirenlere kızacağız, onlara kapıyı açana kızacağız. Sığınmacılar elini kolunu sallayarak buraya nasıl geliyor? Birileri izin veriyor. İzin verene kızacaksınız. İran sınırına gittim, oradaki bürokratlarla görüştüm. ‘Buradan Afganlar geliyorlar mı’ diye sordum, ‘Gelse pasaport sorarız, kimliğini alırız, kaydını geçeriz burada olmaz’ dediler. 4 kilometrede bir karakol var ayrıca kameralarla bu karakollar kuş uçsa hepsini tespit ediyorlar. Peki bu binlerce Afgan o sınırlardan nasıl geçti de Türkiye’ye geldi, kim izin verdi? Para için bunları yapıyorlar. Böyle bir devlet yönetimi olmaz ”