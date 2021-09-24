Akşam Postası / 24 Eylül 2021

MEB’den, ‘Aleviler parmak kaldırsın’ dediği iddia edilen öğretmene soruşturma

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), başkentteki bir okulda, ‘Alevi öğrencilerin parmaklarını kaldırmasını istediği ve onlara tepki çeken sorular yönelttiği’ iddia edilen öğretmenle ilgili soruşturma açıldığını duyurdu.

Erdoğan: ABD’yle bizim daha farklı konumda olmamız gerekir

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Türkiye ile ABD ilişkilerinin ‘çok daha farklı konumda’ olması gerektiğini söyledi.

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HDP’li Beştaş ‘İttifak düşüncemiz yok’ dedi ama açık kapı bıraktı

HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Meral Danış Beştaş, herhangi bir ittifaka girme düşüncelerinin olmadığını söyledi.

Murat Ülker’den ‘fahiş fiyat’ çıkışı: Pahalı alıp ucuza satabilen biri doğmadı

Ülker’in çatı şirketi Pladis’in yönetim kurulu başkanı Murat Ülker, ‘fahiş fiyat’ tartışmasına katılarak ‘marketlerin fedakarlık yaptığını’ söyledi.

‘Gazeteciye ters kelepçe’ davası: Sanık polisin duruşmaya katılma zorunluluğu kaldırıldı

Gazeteci Beyza Kural’ı haber takibi sırasında engelleyerek ters kelepçe takıp gözaltına almaya çalışan üç polisin yargılandığı davada hakkında zorla getirme kararı verilen polis Nihat Doğan duruşmaya katılmadı. Mahkeme diğer sanıklardan Yusuf Şanlı’nın da duruşmalara katılma zorunluluğunu kaldırdı.

Faiz ligi: Türkiye dünyada ilk 10’da, Avrupa’da ilk sırada

Türkiye hala politika faizi en yüksek ülkelerden biri. Dünya genelinde 10’ncu sırada yer alan Türkiye Avrupa’da ise ilk sırada bulunuyor.

Uluslararası bankalar, faiz indiriminin ardından tahminlerini değiştirdi

Uluslararası yatırım bankaları Merkez Bankası’nın (MB) enflasyondaki yükselişe rağmen aldığı faiz indirim kararının ardından faiz tahminlerinde değişiklik yaptı.

MB’nin indirim kararı, kredi ve mevduat faizlerine nasıl yansıyacak?

Üç üst düzey bankacı, Merkez Bankası’nın (MB) piyasayı yangın yerine çeviren 1 puanlık sürpriz faiz indiriminin kredi faizlerine herhangi bir etkisi olmayacağı görüşünde hemfikir.

Turizmde ilk sekiz ay: Pandemi öncesine göre kayıp yüzde 55

Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre, yılın ilk sekiz ayında Türkiye’ye gelen yabancı ziyaretçi sayısı pandemi öncesine göre yüzde 55 azaldı.

İflasa koşan Çinli şirket, dünyayı krize sürükler mi?

Ağır borç yükü altındaki Çinli gayrimenkul şirketi Evergrande, konuya ilişkin hiçbir açıklama yapmadan dolar cinsi tahvil (borç senedi) kupon ödemesini yapması gereken son tarihi geride bırakırken, yatırımcıların korktuğu temerrüde düşme ihtimali artıyor.

Bitcoin yine tepetaklak: Çin’den kripto işlemlerinin tümüne yasak

Çin Merkez Bankası kripto paralarla ilgili tüm işlemlerin yasaklandığını duyurdu.

‘Bana teşkilatın numarasını verin’ diyen maskesiz kuryeye beraat

İstanbul’da maskesizken kimliğini isteyen polise direnip telefon ettiği kişiye “Bana teşkilatın numarasını verin” diyen kurye, yargılandığı davada beraat etti.

‘Filozoflar şehri’nde 2 bin 400 yıl öncesine ait iki ev gün ışığına çıkarıldı

Aydın’ın Didim ilçesindeki antik kent Miletos’ta yürütülen kazı çalışmalarında, 2 bin 400 yıl öncesine ait, dönemin sosyal yapısına göre orta statüdeki insanların kullandığı düşünülen iki konuta ulaşıldı.

Billie Eilish: Memelerim yüzünden 100 bin takipçi kaybettim

Genç yaşında büyük başarılara imza atan, Grammy’den kucak dolusu ödülle ayrılan Billie Eilish görünümüyle ilgili yapılan eleştirilere ve toplumun beklentisine isyan etti: “Sadece memelerim yüzünden 100 bin kişi beni takip etmeyi bıraktı.”

Kuaför salonu, saçını istediği gibi kesmediği kadına 2,4 milyon lira tazminat ödeyecek

Hindistan’da bir tüketici mahkemesi, yanlış saç kesimi yapan bir kuaför salonunun müşterisine 20 milyon rupi (yaklaşık 2,4 milyon lira) tazminat ödemesine karar verdi.

33 kişi, 15 yaşındaki çocuğa sekiz ay süreyle tecavüz etmiş: Polis, 28 kişiyi tutukladı

Hindistan’da, 15 yaşındaki bir kız çocuğuna sekiz ay süreyle 33 kişi tarafından tecavüz edilmesinin ortaya çıkması üzerine soruşturma başlatan polis 28 kişiyi tutukladı.

Nazilerin ölüm mangasında çevirmenlik yapan Oberlander, Kanada’da hayatını kaybetti

Kanada’da yaşayan son Nazi savaş suçlusu olduğu düşünülen Helmut Oberlander 97 yaşında hayatını kaybetti.