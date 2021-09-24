33 kişi, 15 yaşındaki çocuğa sekiz ay süreyle tecavüz etmiş: Polis, 28 kişiyi tutukladı

Hindistan’da, 15 yaşındaki bir kız çocuğuna sekiz ay süreyle 33 kişi tarafından tecavüz edilmesinin ortaya çıkması üzerine soruşturma başlatan polis 28 kişiyi tutukladı.

Ağustos ayında dokuz yaşındaki çocuk tecavüz edildikten sonra öldürülmüş, halk sokağa dökülmüştü. Fotoğraf: BBC

Yerel basındaki haberlere göre adı açıklanmayan çocuğa ilk olarak 29 Ocak’ta erkek arkadaşı tecavüz etti ve görüntüleri kaydetti. O ve arkadaşları görüntüleri şantaj aracı olarak kullandı ve ocak ayından beri kendileriyle birlikte olmaya zorladı.

Polis, sekiz aydır Mumbai kentinin farklı bölgelerinde defalarca cinsel saldırıya uğrayan çocuğun sonunda çarşamba günü durumu kendilerine bildirerek şikayetçi olduğunu açıkladı. 33 kişinin hemen hepsini tanıdığını söyledi. 28 kişiyi tutuklayan polis, beş kişiyi bulmak için çalışmaların sürdüğünü duyurdu. Tutuklananların 16-23 yaş grubunda olduğu belirtildi.

Açıklamaya göre aylarca susan çocuğun teyzesi onda bir değişiklik olduğunu, psikolojisinin bozulduğunu fark etti. Ne olduğunu sorunca çocuk teyzesine olup biteni anlattı, sonra da ailenin diğer fetleri öğrendi. Bir sosyal hizmetler görevlisine danıştılar ve sonunda polisi aradılar.

2012’de, Nirbhaya takma adıyla bilinen kadının otobüste toplu tecavüze uğraması ülkede ve dünyada infiale neden olmuş, basında geniş yer bulmuştu. Sonrasında daha ağır cezalar öngören yasalar çıkarılsa da kadına karşı şiddet ve tecavüz olaylarının önünü kesmeye yetmedi.

Hindistan’daki Ulusal Sabıka Kayıt Bürosu’nun verilerine göre 2020 yılında 28 bin 46 tecavüz olayı kaydedildi. Bu, neredeyse günde 77 kez tecavüz suçu işlendiği anlamına geliyor.