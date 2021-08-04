Hindistan, tecavüz sonrası öldürülen dokuz yaşındaki çocuk için sokakta

Dokuz yaşındaki kız çocuğunun tecavüz sonrası öldürüldüğü Hindistan’da halk dört gündür sokakta. Anne-babası Hindu rahibin aralarında olduğu dört kişiyi suçlarken otopsi yapılmasının önüne geçmek için çocuğun cansız bedeninin ‘zorla yakıldığını’ söyledi. Başkent Yeni Delhi’de bugün yeniden sokağa dökülen yüzlerce kişi ‘suçluların idamını’ istedi.

Fotoğraflar: BBC

Ülkedeki kast sisteminin en alt sınıfı Dalitlere mensup anne-baba, pazar akşamı kızlarının krematoryumun soğutucusunda su almaya yolladıklarını ve saldırıya uğradığını söyledi. Soruşturma başlatan polis, ailenin suçladığı dört adamı tutukladı.

Kız çocuğunun saldırıya uğradığı Nangal bölgesindeki krematoryumun karşısındaki bir tapınağın önünde dilenerek geçimlerini sağladıklarını anlatan annesi şöyle konuştu: “Bir saat içinde dönmeyince krematoryuma bakmaya gittim. Onu yerde yatarken buldum. Dudakları maviydi, burnunda kan geliyordu. Kollarında yaralar vardı. Kıyafetleri ıslaktı.”

Tek evladı olan kızını kaybeden acılı kadın, rahip ve diğer üç adamın polise haber vermemesini söylediğini, bir süre kapıyı kapatıp dışarı çıkmasına engel olmaya çalıştıklarını, susması için para vermeyi teklif ettiklerini, yakılmasına karşı çıktığında tehdit ettiklerini anlattı.

Babası köyden topladığı 150 kişiyle krematoryuma ulaştığında kızının cansız bedeninin yakıldığını ve bu nedenle otopsi yapılamadığını söyledi.

Krematoryumun önünde toplanan protestocular, sadece idam cezası istemekle kalmadı, yerel polis teşkilatında görev yapan ve aileye baskı uygulayan polislerin görevden alınmasını da talep etti. Başbakan Narendra Modi’nin kuklalarını, kartondan yapılan heykellerini yaktı. Sadece Dalitler değil başta aktivistler olmak üzeretoplumun başka kesimlerinden de çok sayıda kişi gösterilere katıldı. Sosyal medyada da tepki yağdı.

Muhalefetteki Hindistan Kongre Partisi Genel Başkanı Rahul Gandi, aileyi ziyaret ederek adaletin yerini bulmasını sağlamak için destek vereceklerini söyledi.

Geçen yıl, Uttar Pradeş eyaletinde Dalitlere mensup bir çocuk daha üst sınıftan dört kişinin tecavüzüne uğramış ve öldürülmüştü. O zaman da çocuğun cansız bedeni otopsi yapılmadan yakılmış ve yaşananlar protesto edilmişti.

2012’de, genç bir kadının Yeni Delhi’deki bir otobüste tecavüze uğrayıp öldürülmesi sonrasında Hindistan’ın bu konudaki karnesi kötü.

İstatistiklere göre 2018’de, çocuklara tecavüz edenlere idam cezasını öngören yasa değişikliği yapılan ülkede tecavüze uğrayan her dört kişiden biri çocuk.

Dalitlerin nüfusu 200 milyon. Toplumun en yoksul sınıfı, sıklıkla üst sınıfların ve otoritenin ayrımcılığına maruz kalıyorlar.