‘Bana teşkilatın numarasını verin’ diyen maskesiz kuryeye beraat

İstanbul’da maskesizken kimliğini isteyen polise direnip telefon ettiği kişiye “Bana teşkilatın numarasını verin” diyen kurye, yargılandığı davada beraat etti.

Aksu… Fotoğraf: DHA

Tuzla ilçesinde 19 Eylül 2020’de denetim sırasında maske takmadığı gerekçesiyle motosikleti durdurulan kurye Cihan Aksu, kimliğini isteyen polislere “Sen zor kullan, o zaman görüşürüz” demişti. Aksu’nun telefonla konuştuğu kişiye de “Bana teşkilatın numarasını verin, eniştemin numarasını gönderin” demesi sosyal medyada gündem olmuştu.

Aksu’ya ‘zincirleme şekilde kamu görevlisine görevini yaptırmamak için direnme’ suçundan yedi ay 15 günden beş yıl üç aya kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

Anadolu 46’ncı Asliye Ceza Mahkemesi’nde bugün görülen karar duruşmasına tutuksuz sanık Aksu katılmadı.

Cumhuriyet savcısının esas hakkındaki mütalaasında, polislerin maske takmadığı için idari işlem için kimlik istediği, sanığın kimlik vermeyeceğini söylemesi üzerine polislerin zor kullanacağı uyarısında bulunduğu kaydedildi.

Polislerin idari para cezası uygulayacağını söylemesi üzerine sanığın “Sen zor kullan o zaman görüşürüz, bana ceza kesemezsin” diyerek polis memurlarını tehdit ettiği ifade edildi.

Savcı, Aksu’nun kardeşini arayarak “Teşkilatın numarasını gönderin bana ya, eniştemin numarasını gönderin” diyerek tehdidini göstermek suretiyle birden fazla memura direndiği vurgulanan mütalaada, sanığın teşkilatla kastının ailesi ve arkadaşları olduğu, tehdit kastının olmadığı şeklinde savunma yaptığı hatırlatıldı.

Sanığın savunmasının suçtan kurtulmaya yönelik olduğu öne sürülen mütalaada, Aksu’ya ceza istendi.

Mahkeme, Aksu’nun üzerine atılı suçun unsurlarnını oluşmadığına kanaat getirerek beraat kararı verdi.

Beraat kararının gerekçesi olarak da sanığın polis memurlarını etkileyecek herhangi bir yetki ve gücünün bulunmadığının olay anında ve sonrasında yaşananlarla aşikar olması gösterildi.