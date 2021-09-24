Nazilerin ölüm mangasında çevirmenlik yapan Oberlander, Kanada’da hayatını kaybetti

Kanada’da yaşayan son Nazi savaş suçlusu olduğu düşünülen Helmut Oberlander 97 yaşında hayatını kaybetti.

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Ukrayna’da doğan Oberlander 1954 yılında gittiği Kanada’da 1960 yılında vatandaşlık almıştı. Çoğunluğu Yahudi 2 milyon kişiyi öldüren Nazilerin ölüm mangasında çevirmenlik yaptığını itiraf etmiş, 17 yaşındayken zorla askere alındığını söyleyerek ‘vahşete iştirak etmediğini’ söylemişti.

Oberlander’in vatandaşlığını iptal eden Kanada, 1995’ten sonra onu üç kez sınır dışı etmeye çalışmış ancak üçünde de Oberlander itiraz etmişti. Sınır dışı edilmesine karşı çıktığı mahkeme sürecinde Naziler için çalışmaktan başka bir şansı olmadığını savunmuş, emirlere uymadığı takdirde en ağır şekilde cezalandırılacağını bildiğini söylemişti.

Oberlander’in ülkede Nazilerin savaş suçlarına karıştığı düşünülen 12 kişiden sonuncusu olduğu, sınır dışı edilemeden öldüğü belirtildi.

Ailesi Oberlander’in Ontario eyaletinde, Waterloo kentindeki evinde hayatını kaybettiğini açıkladı. Açıklamada, eski bir müteahhit olan Oberlander ‘ailesine düşkün ve toplum bilincine sahip bir kişi’ olarak nitelendirildi.