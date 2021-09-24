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Yaramazlara biraz batar!

Kuaför salonu, saçını istediği gibi kesmediği kadına 2,4 milyon lira tazminat ödeyecek

Hindistan’da bir tüketici mahkemesi, yanlış saç kesimi yapan bir kuaför salonunun müşterisine 20 milyon rupi (yaklaşık 2,4 milyon lira) tazminat ödemesine karar verdi.

Fotoğraf: Unsplash (Temsili)

Saç ürünleri için modellik yapan kadın 2018’de başkent bölgesi Delhi’ni önemli otel zincirlerinden birinde bulunan kuaför salonuna gitti. Saçının nasıl kesilmesini istediğini ayrıntılı şekilde kuaföre tarif etti.


Ancak dava dosyasına göre kuaför saçını çok kısa kesti. Kuaför salonuna şikayette bulununca modele hatayı telafi etmek için ücretsiz saç bakımı yapıldı. Kadın mahkemede bu bakımın da saçına zarar verdiğini söyledi.

Mahkeme kadının yanlış saç kesimi ve sonrasında uygulanan bakım nedeniyle ruhsal çöküntü yaşadığını, işini bıraktığını ve gelir kaybına uğradığını belirtti. Olaydan sonra iki yıl boyunca travma yaşadığı ifade edildi.

Kuaför salonu davayla ilgili yorum yapmazken, karara itiraz etme hakkı bulunuyor.

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