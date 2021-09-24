MEB’den, ‘Aleviler parmak kaldırsın’ dediği iddia edilen öğretmene soruşturma

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), başkentteki bir okulda, ‘Alevi öğrencilerin parmaklarını kaldırmasını istediği ve onlara tepki çeken sorular yönelttiği’ iddia edilen öğretmenle ilgili soruşturma açıldığını duyurdu.

MEB tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Ankara’nın bir ilçesinde bir din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni ile bazı öğrenciler arasında geçtiği iddia edilen olayla ilgili bakanlığımız tarafından inceleme/soruşturma başlatılmıştır. Süreç yakından takip edilmektedir” dendi.

Ankara’nın Mamak ilçesindeki Şehit Ali İhsan Okatan Ortaokulu’nda, sözleşmeli olarak görev yapan M.K. adlı din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeninin, 8’inci sınıf öğrencilerine, “Alevi olanlar parmak kaldırsın” dedikten sonra parmak kaldıran öğrencilere, “Aleviler neden abdest alıp namaz kılmıyor? Oruç neden tutulmuyor” sorularını yönelttiği iddia edilmişti.

Konuyla ilgili AKP sözcüsü Ömer Çelik de, “Alevi-Sünni vatandaş gibi bir ayrımı asla kabul etmiyoruz. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı temel çatımızdır” diyerek iddianın Milli Eğitim Müdürlüğü ve Ankara Valiliği tarafından yakından takip edildiğini belirtti.