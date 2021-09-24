Yıldız Holding: Murat Ülker’in sözleri, Erdoğan’a yanıt niteliği taşımıyor

Yıldız Holding, Ülker’in çatı şirketi Pladis’in yönetim kurulu başkanı Murat Ülker’in sözlerinin Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a yanıt niteliği taşımadığını bildirdi.

Holdinge bağlı Pladis şirketi, 2016’da Britanya’da kurulmuştu. Murat Ülker, aynı zamanda holdingin yönetim kurulu üyelerinden. (Fotoğraf: DHA)

Murat Ülker, artan fiyatlar konusunda marketlere yüklenilmesini eleştirirken, “Herhangi bir fahiş fiyat varsa asla satılmıyor zaten” demişti. Ülker’in sözleri, Erdoğan’ın isim vermeden ‘beş market zinciri’ni hedef alan açıklamasının ardından basına yansımıştı.

Dünya gazetesi yazarı Kerim Ülker, holdingden, toplantının 22 Eylül’de düzenlendiği, bu nedenle sözlerin Erdoğan’a yanıt niteliği taşımasının mümkün olmadığı bilgisinin verildiğini kaydetti.

Cumhurbaşkanının açıklaması 23 Eylül akşamında gazetelerde yer bulmuştu.

Yıldız Holding, Murat Ülker’in sözlerine ilişkin şu yazılı açıklamayı da yayınladı: “Geçtiğimiz günlerde pladis Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Murat Ülker’in basın buluşmasında bir gazetecinin sorusuna verdiği yanıt sonrası, kamuoyunda bilgi kirliliğinin ve yanlış anlaşılmaların önüne geçme zorunluluğu doğmuştur.

Murat Ülker’in basın mensuplarının zincir marketlerdeki fiyat tartışmalarına ilişkin değerlendirmesi, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın zincir marketlerde denetimlerin artacağına yönelik açıklamasıyla yakın veya uzak bir ilgisi bulunmamaktadır. Cumhurbaşkanımızın açıklamalarından günler önce yapılan değerlendirmenin; Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a bir cevap niteliği taşıdığına yönelik yorum ve iddialar kesinlikle art niyetlidir.

Sayın Murat Ülker, çok daha önce yapılan toplantıda Yıldız Holding perakende grubunun enflasyon rakamlarının altında bir fiyat politikası izlediğini vurgulamış ve mesnetsiz fahiş fiyat uygulayan marketlerin ve üreticilerin denetlenmesinin enflasyonla mücadelede en etkili yöntemlerinden biri olacağını ifade etmiştir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.”