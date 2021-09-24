MB’nin indirim kararı, kredi ve mevduat faizlerine nasıl yansıyacak?

Üç üst düzey bankacı, Merkez Bankası’nın (MB) piyasayı yangın yerine çeviren 1 puanlık sürpriz faiz indiriminin kredi faizlerine herhangi bir etkisi olmayacağı görüşünde hemfikir.

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Bloomberg HT’den Sefer Yüksel’in haberine göre bankacılar mevcut kredi fiyatlamalarının zaten mevduat maliyetleri seviyesinde olması nedeniyle Merkez’in kararının kredi faizlerine bir etkisi olmayacağı görüşünde.

Üç üst düzey bankacı, sektörde çoğu bankanın halen negatif mevduat-kredi marjında olduğunun da altını çiziyor.

Ancak bankacılar, kredi tarafında yine gözlerin kamu bankasında olacağını, burada kamu bankalarının alacağı aksiyonların takip edileceğini belirtiyor.

Mevduat faizlerinde 1 puanlık düşüş beklentisi

Bankacılar sürpriz faiz indiriminin mevduat faizlerine ise 0,5-1 puan düşüş olarak yansıması bekliyor. Şu an sektörde ortalama yüzde 18-18,5 olan mevduat faiz oranlarının 0,5 ile 1 puan arasında inmesi öngörülüyor.

Bankacılar ayrıca mevduat tarafında faiz indiriminin etkilerinin özellikle uzun vadeli mevduat fiyatlamasında daha etkili görülebileceğini ifade ediyor.

Ne olmuştu?

Merkez Bankası, dün politika faizini piyasa beklentilerinin aksine 100 baz puan indirerek yüzde 18 seviyesine çekti. Böylelikle 1,5 yıl sonra ilk faiz indirim kararı gelmiş oldu.

Piyasadaki beklenti ise faizlerin yüzde 19 seviyesinde kalacağı yönündeydi.

Karar metinine bundan sonra manşet enflasyon yerine çekirdek göstergelere odaklanılacağı ifadeleri de ilk kez girdi. Ayrıca, sıkı duruş taahhüdü veren ifadeler çıkarıldı.

Kararın ardından Türkiye’nin kredi temerrüt risk primi (CDS) 413 baz puana kadar tırmandı.

Dolar/TL ise tüm zamanların rekorunu kırarak 8,85’e kadar çıktı.