Akşam Postası / 24 Aralık 2022

Bahçeli’den Kılıçdaroğlu’na İmamoğlu göndermesi: Oğul ile abla kumpasçı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu için “Baba-oğul gibiyiz” demesine göndermede bulundu: “Karşımızdaki siyaset tablosunda bir aile dramı yaşanmaktadır. Baba ile oğul çekişmeli, babayla abla ihtilaflı, oğul ile abla kumpasçı, diğerleri de kendi siperlerinde seyircidir.”

Paris saldırganından itiraf: Kürtleri bilerek hedef aldım

Fransa’nın başkenti Paris’teki Ahmet Kaya Kültür Merkezi’ne saldıran 69 yaşında zanlı, Kürtleri bilinçli şekilde hedef aldığını ve yabancı düşmanı olduğunu itiraf etti.

Erdoğan, AKP’siz yılların havalimanıyla övündü

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Erzurum’da 1966’da askeri tesis olarak açıldıktan sonra 1993’te uluslararası tarifesiz seferlere açılan havalimanını unuttu; “Havalimanı mı vardı Erzurum’da” diye sordu.

Anket: ORC’ye göre İYİ Parti’nin oyu HDP ve MHP’nin toplamından fazla

ORC Araştırma aralıkta yapılan anket verilerini açıkladı. Ankete göre İYİ Parti ve CHP’nin toplam oyu yüzde 41,7; AKP ve MHP’nin toplam oyuysa yüzde 38,3. İki partiyle de ittifak kurmayan HDP’nin oyuysa yüzde 7,5 olarak ölçüldü.

Kadri Gürsel’e göre MetroPOLL anketindeki Kılıçdaroğlu sorusu manipülatif

Gazeteci Kadri Gürsel, MetroPOLL Araştırma’nın kasım anketinde ‘Kılıçdaroğlu’na oy verir misiniz’ sorusuna yüzde 38,1 ‘evet’ çıkmasının inandırıcı olmadığını söyledi.

CHP’li 11 büyükşehir belediye başkanı: Kılıçdaroğlu’na sonuna kadar güveniyoruz

Konya’da toplanan CHP’li 11 büyükşehir belediye başkanı tarafından yayımlanan ortak bildiride İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na verilen hapis ve siyasi yasakla ilgili birlik mesajı verildi.

TRT World, Reuters’a ‘misilleme’ için iş ilanı verdi

TRT World, haber ajansı Reuters’a ‘misilleme’ olarak Londra için açılan muhabir ilanında ‘Britanya’daki siyasi istikrarsızlığa, ekonomik sorunlara ve kraliyet yönetimi’ gibi konulara yer verdi.

Okul yönetimi Erdoğan’ın mitingi için seferber oldu

Lise öğrencilerinin Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Erzurum’daki toplu açılış törenine götürülmesi için velilerden izin istendiği ortaya çıktı.

Sendikaların ‘düşük asgari ücret istediğini’ iddia eden Bilgin’e DİSK’ten çağrı

Açıklanan 8 bin 500 liralık asgari ücret hakkında adını açıklamadığı sendikaların, ‘Siz, 8 bin liranın ne kadar üzerinde asgari ücret verirseniz biz o kadar zor durumda kalırız’ dediğini iddia eden Çalışma Bakanı Vedat Bilgin’e, Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu’ndan (DİSK) yanıt geldi.

Prof. Dr. Naci Görür’den örgütlenme çağrısı: Sesimizi duyuruncaya kadar yılmayacağız

Yerbilimci Prof. Dr. Naci Görür, yerleşim alanlarının depreme dirençli olmadığını bir kez daha anımsatarak örgütlenme çağrısında bulundu: “Sesimizi duyuruncaya kadar yılmayıp örgütleneceğiz.”

Erdoğan, rektörü yanlış üniversiteye atamış

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete’de, Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi’ne atanması gereken rektör, yanlışlıkla Sütçü İmam Üniversitesi’ne atandı.

81 ilin ekonomisinde 17 yılda neler değişti?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre 2021 itibariyle 81 il içinde kişi başına gelirde ilk sırada 17 bin 89 dolarla Kocaeli yer alırken en düşük kişi başına gelir 2 bin 988 dolarla Ağrı’da gerçekleşti.

Emin Çapa ile RTÜK başkanı arasında ‘maske’ atışması

Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, ‘mimik cezası’nı canlı yayında maske takarak protesto eden gazeteci Emin Çapa’ya çıkıştı. Çapa’dan yanıt gecikmedi.