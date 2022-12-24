TRT World, Reuters’a ‘misilleme’ için iş ilanı verdi

TRT World, haber ajansı Reuters’a ‘misilleme’ olarak Londra için açılan muhabir ilanında ‘Britanya’daki siyasi istikrarsızlığa, ekonomik sorunlara ve kraliyet yönetimi’ gibi konulara yer verdi.

Fotoğraflar: TRT/Reuters

Reuters’ın geçtiğimiz hafta açtığı ‘Türkiye’de büro şefi yardımcısı’ ilanında Türkiye’nin genel özelliklerinin bahsedildiği bölümde şu ifadeler yer almıştı: “Tayyip Erdoğan, yirmi yıllık iktidarında Türkiye’yi modern laik geleneklerden uzaklaştırarak Güney Kafkasya’dan Kuzey Afrika’ya uzanan bölgelerde iddialı bir diplomatik ve askeri varlığa dönüştürdü. Erdoğan’ın önümüzdeki aylarda yeniden seçilme hedefini tehdit eden yüksek enflasyon ve TL’nin sert darbeler aldığı kritik bir kavşakta, derinlemesine kurumsal hikayeler sunabilecek güçlü yazma ve raporlama becerilerine sahip birine ihtiyacımız var”.

TRT World misilleme yaptı

Bu ilanda Erdoğan’la ilgili ifadeden ‘alınan’ TRT World, Londra için açtığı muhabir ilanında Britanya’daki siyasi krizlere gönderme yaptı.

TRT ilanında Britanya’yla ilgili şunlar denildi:

“Art arda gelen Britanya hükümetlerinin Covid-19 salgını, Brexit, küresel ekonomik kriz gibi büyük meydan okumalara yanıt vermekte başarısız olması İngiliz siyasetini bir karmaşa içine soktu. Kısa süreli İngiliz hükümetleri ülkenin geleceğini belirsizlik içinde bırakıyor ve İngiltere’yi Avrupa’dan uzaklaştırıyor. Kraliçe Elizabeth’in ölümüyle birlikte, Orta Çağ’dan kalma bir yönetim biçimi olarak Kraliyet’in modern çağda varlığı tartışmaları hız kazandı. Bu konularda kapsamlı haberler yapabilecek, kalemi kuvvetli muhabirlere ihtiyacımız var”.