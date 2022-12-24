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Yaramazlara biraz batar!

Emin Çapa ve RTÜK başkanı arasında ‘maske’ atışması

Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, verilen ‘mimik cezasını’ canlı yayında protesto eden gazeteci Emin Çapa’ya çıkıştı. Çapa’dan yanıt gecikmedi.

Emin Çapa yayına maskeyle çıktı, Ebubekir Şahin yanıt verdi. (YouTube-AA)
Emin Çapa yayına maskeyle çıktı, Ebubekir Şahin yanıt verdi. (YouTube-AA)

RTÜK’ün Halk TV’ye Ayşenur Arslan’ın mimiklerini gerekçe göstererek verdiği cezayı, gazeteci Emin Çapa canlı yayında maske takarak protesto etmiş; yayında şunları kaydetmişti: “Mimiklerimiz anlaşılmasın diye artık yayına böyle çıkacağız. Mimik yok, ceza yok. Sayın RTÜK başkanı mimik yok. Haksızlık var ülkede, adaletsizlik var ama biz hiç itiraz etmiyoruz ve mimik yapmıyoruz. Biz de salağız, ahmağız, bilmiyoruz ve duymuyoruz. Ülkedekiler tek akıllılar sizlersiniz.”


Şahin’den yanıt

Çapa’nın protestosuna yanıt veren RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, ‘mimik cezası’ verdiklerini reddetti, şunları yazdı: “Emin Çapa at gözlüğüyle bakmayıp gerçekleri araştırma zahmetinde bulunsaydınız böyle basit bir şova ve animasyona ihtiyaç duymaz, kendinizi gülünç duruma düşürmemiş olurdunuz. Maskeyle yüzünüzü kapatabilirsiniz ama gerçekler için gözünüzü ve kulaklarınızı kapatmayın lütfen.”

Çapa karşılıksız kalamadı

Şahin’in bu tweet’ini alıntılayan Çapa’ysa şu yanıtı verdi: “Sansür kurulu olmak yerine, temel insan haklarına saygılı bir yönetin sergileseydiniz, olmadığınız biri gibi (demokrat bir insan) görünmeye çalışmak zorunda kalmaz ve herkese kendinizi güldürmezdiniz. Biliyor, görüyor ve amacınızı okuyoruz.”

Ceza hakkında

RTÜK üyesi İlhan Taşçı, Medya Mahallesi programında ‘terörün mimikle övüldüğü’ gerekçesiyle Halk TV’ye ceza verildiğini duyurmuş, şunları kaydetmişti: “RTÜK, Halk TV’de yayınlanan Medya Mahallesi’ne üç ayrı ceza verdi. Yayında ‘terör mimikle övüldüğü’ savıyla programın üç kez durdurulmasına, yüzde 3 de para cezasına karar verildi. Aynı programın farklı tarihlerdeki iki ayrı yayınına da yüzde 3 para cezası vererek, RTÜK kendi rekorunu kırdı!”

Emin Çapa ‘mimik’ cezasını maske takarak protesto etti

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