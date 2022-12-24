Okul yönetimi Erdoğan’ın mitingi için seferber oldu

Lise öğrencilerinin Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Erzurum’daki toplu açılış törenine götürülmesi için velilerden izin istendiği ortaya çıktı.
Erdoğan bugün Erzurum’da toplu açılış törenine katılacak. Aziziye’deki Emel Çatal Anadolu üniversitesi yönetimi, gönderdiği izin kağıdıyla öğrencileri Erdoğan’ın mitingine götürmek için velilerden izin istedi.
İzin kağıdına düşen bir notta, ulaşımın da belediye tarafından ücretsiz karşılanacağı bildirildi.
Söz konusu belgeyi Twitter‘dan paylaşan CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, tepki gösterdi: “Bitişin göstergesi! Erdoğan’ın mitingine öğrencileri götürmek için velilerden izin istediler.”