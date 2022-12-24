Bahçeli’den Kılıçdaroğlu’na İmamoğlu göndermesi: Oğul ile abla kumpasçı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu için “Baba-oğul gibiyiz” demesine göndermede bulundu: “Karşımızdaki siyaset tablosunda bir aile dramı yaşanmaktadır. Baba ile oğul çekişmeli, babayla abla ihtilaflı, oğul ile abla kumpasçı, diğerleri de kendi siperlerinde seyircidir.”

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İmamoğlu’nun Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davada İmamoğlu’na ‘kurul halinde çalışan kamu görevlilerine hakaret’ suçlamasıyla iki yıl yedi ay 15 gün hapis cezası verilmişti. İmamoğlu hakkında siyasi yasak süreci başlamıştı.

CHP grup toplantısına davet edilen İmamoğlu, öncesinde Kılıçdaroğlu’yla görüşmüştü. Kılıçdaroğlu konuşmasında İmamoğlu’na ”Ben ve İmamoğlu baba-oğul gibiyiz. Kendisi CHP’nin olduğu kadar, benim de evladımdır” sözleriyle sahip çıkmıştı.

MHP lideri Bahçeli, parti genel merkezinde ‘Siyaset ve Liderlik Okulu 18’inci Dönem Sertifika Töreni’ndeki konuşmasında Kılıçdaroğlu’nun bu açıklamasına İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i isim vermeden hatırlatarak, göndermede bulundu.

AA’nın haberine göre Bahçeli’nin ilgili konuşması şöyle:

“Saraçhane’de rol kapma derdine düşenlerin, bu yeni yüzyılı bırakınız anlamasını, varlıklarını ibra etmeleri ve iddiayla sürdürmeleri bile akla ziyan bir haldir. Babayla oğul arasındaki gelgitli sürece müdahil olan ablaların, ‘Biz de varız’ çıkışı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ni iki partinin kazandığını çatık kaşlarla hatırlatıp ikilik çıkarması, malumu olduğumuz bir menfaat çatışmasıdır. Hayatları basit hesaplarla geçenlerin hasbi olması, balığın kanat takarak uçmasını düşünmek kadar deli saçmasıdır. İnsan kimliği hatıralarla oluşmaktadır. Aile bu bakımdan hatıraların evidir. Ne var ki karşımızdaki siyaset tablosunda bir aile dramı yaşanmaktadır. Baba ile oğul çekişmeli, babayla abla ihtilaflı, oğul ile abla kumpasçı, diğerleri de kendi siperlerinde seyircidir. Biz bu olan bitenlere ‘zillet’ demeyelim de ne diyelim? Velinimeti olan ittifak ortağına ‘Çarparım’ diye tehditler savuranların nesine itibar edelim? Siyaseti miras paylaşımına ve tarla kavgasına dönüştüren akılsız talancıların neyine bakalım, neresiyle alakadar olalım?”