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Yaramazlara biraz batar!

Mert Hakan Yandaş: Polis bana saldırıyor, kimden geliyor bu rahatlık?

Trabzonspor deplasmanında 2-0 mağlup olan Fenerbahçe’de Mert Hakan Yandaş, bir polisin kendisine saldırdığını söyledi.

Fotoğraf: AA

Spor Toto Süper Lig’in 15. haftasında Fenerbahçe’yi 2-0 yenen Trabzonspor, sahasında yenilmezlik serisini sürdürdü.


Bordo mavililerin ilk golünden sonra kulübede oldukça sinirlenen ve Abdullah Avcı’nın sakinleştirmeye çalıştığı Mert Hakan Yandaş, bir polisin kendisine saldırdığını söyledi.

Mert Hakan Yandaş’ın maç sonu açıklaması şöyle: “Ortada giden bir maçtı, iki takım da iyi mücadele etti. İkinci yarı her Trabzonspor maçında olduğu gibi yine 10 kişi kaldık. Beklediğimiz bir şeydi, hafta içi idmanlarda 10 kişi oynamaya hazırlandık. Ama ben ısınırken, güvenlik görevlisi bana saldırıyor. Alışmışlar rahatlığa. Konuşmayalım, efendi gibi duralım diyoruz… Adam görevli, bana hareket yapıyor, sonra da susmamı bekliyorlar! Kimden geliyor bu rahatlık? Geçen sene son maçta da bunlar oldu! Güvenlik, polis görevlisi… Bana saldırdılar. Biz de bu vatanın evladıyız, ne yaptık? Yapmayın! Herkes işini yapsın! Yazık günah! Dünyayı kurtarmıyoruz. Bir sakin olun.”

Fenerbahçe 10 kişi kaldı: Trabzonspor, sahasındaki yenilmezlik serisini sürdürdü

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Akşam Postası / 24 Aralık 2022

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