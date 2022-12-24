Fenerbahçe 10 kişi kaldı: Trabzonspor, sahasındaki yenilmezlik serisini sürdürdü

Spor Toto Süper Lig’in 15. haftasında Fenerbahçe’yi 2-0 yenen Trabzonspor, sahasında yenilmezlik serisini sürdürdü.

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Bordo-mavililere galibiyeti getiren golleri 61. dakikada Gomez, 90+10. dakikada Trezeguet attı. Karadeniz ekibi, puanını 26’ya yükseltirken haftaya 29 puanla lider giren rakibi ile arasındaki puan farkını 3’e indirdi.

Sahasında en son 8 Mart 2021’de Alanyaspor’a 3-1 mağlup olan Trabzonspor, iç sahadaki yenilmezlik serisini 32 maça çıkardı. Karadeniz ekibi, 32 lig maçında 20 galibiyet, 12 beraberlik alarak sahasında rakiplerine 3 puan vermedi.

‘Üç Büyükler’e karşısında evindeki son yenilgisini 2020-2021 sezonunun 27. haftasında Fenerbahçe’ye karşı aldı. 28 Şubat 2021’de oynanan karşılaşmada rakibine 1-0 mağlup olan bordo-mavili takım, 664 gündür söz konusu maçlarda mağlup olmadı.

Fenerbahçe karşılaşmanın ikinci yarısının büyük bölümünde 10 kişi mücadele etti. Abdülkadir Ömür’e yaptığı faulle 57. dakikada sarı-lacivertli ekipte ikinci sarı kartını gören Crespo, kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.

Sivasspor karşısında Michy Batshuayi gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bırakırken, Giresunspor mücadelesinde ise Joao Pedro aynı durumu yaşamıştı.

Dünya Kupası maçları nedeniyle verilen ara öncesi sahasında Giresunspor’a 1-0 mağlup olan sarı-lacivertliler, 15. hafta da Trabzonspor’a 2-0 yenilerek son 2 maçında puan elde edemedi.

Mert Hakan: Polis saldırdı

Bu arada mağlubiyet sonrası konuşan Fenerbahçeli Mert Hakan, polisin kendisine saldırdığını söyledi.

Görsel: Twitter

Hakan’ın açıklaması şöyle: “Ortada giden bir maçtı, iki takım da iyi mücadele etti. İkinci yarı her Trabzonspor maçında olduğu gibi yine 10 kişi kaldık. Beklediğimiz bir şeydi, hafta içi idmanlarda 10 kişi oynamaya hazırlandık. Ama ben ısınırken, güvenlik görevlisi bana saldırıyor. Alışmışlar rahatlığa. Konuşmayalım, efendi gibi duralım diyoruz… Adam görevli, bana hareket yapıyor, sonra da susmamı bekliyorlar! Kimden geliyor bu rahatlık? Geçen sene son maçta da bunlar oldu! Güvenlik, polis görevlisi… Bana saldırdılar. Biz de bu vatanın evladıyız, ne yaptık? Yapmayın! Herkes işini yapsın! Yazık günah! Dünyayı kurtarmıyoruz. Bir sakin olun.”