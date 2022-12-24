Erdoğan, rektörü yanlış üniversiteye atamış

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete’de, Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi’ne atanması gereken rektör, yanlışlıkla Sütçü İmam Üniversitesi’ne atandı.

Konu hakkında Diken’e bilgi veren CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, resmi kaynaklarla yaptığı görüşmede, hatanın ‘sehven’ yapıldığını söylediklerini aktardı.

Resmi gazetedeki kararla rektör yanlış üniversiteye atanmış. (AA)

Bugünkü Resmi Gazete’de yayımlanan kararla Sütçü İmam Üniveristesi’ne Prof. Dr. İsmail Bakan yeni rektör olarak atandı. Ancak bu üniversiteye zaten üç ay önce Prof. Dr. Niyazi Can rektör olarak atanmıştı.

Yanlışlığın ardından Diken’e konuşan CHP’li Öztunç, resmi kaynaklardan edindiği bilgiyi aktardı. Resmi kaynakların bunun ‘sehven’ yapıldığını söylediğini kaydeden Öztunç, bu üniversiteye atama yapılması için önce eski rektörün görevden alınması gerektiğini, İsmail Bakan’ın aslında Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi’ne atanacağını kaydetti.

Twitter’dan da bir mesaj paylaşan Öztunç, şunları kaydetti: “Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi’ne atanacak rektörü yanlışlıkla Sütçü İmam Üniversitesi’ne atamışlar. Bir rektörü atamayı dahi beceremiyorlar. Erdoğan artık devleti yönetemiyor. Gideceklerini gördüler ve o kadar paniklediler ki elleri ayakları birbirine dolandı. Fıkra gibi.”

Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesine atanacak rektörü yanlışlıkla Sütçü İmam Üniversitesine atamışlar. Bir rektörü atamayı dahi beceremiyorlar. Erdoğan artık devleti yönetemiyor. Gideceklerini gördüler ve o kadar panikledilerki elleri ayakları birbirine dolandı. #Fıkragibi pic.twitter.com/arCm67vhL5 — Ali Öztunç (@Ali_Oztunc) December 24, 2022

Düzeltme kararı

Resmi Gazete’de yayınlanan mükerrer sayıda söz konu hata giderilerek, Bakan’ın Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi’ne atandığı bildirildi.

Düzetlemenin ardından bir mesaj daha yayımlayan Öztunç, şunları kaydetti:

“Beceriksizler resmi gazetenin mükerrer sayısında düzeltme yaparak rektörün Sütçü İmam değil İstiklal üniversitesine atandığını az önce duyurdular. Devleti ne kadar ciddiyetsiz yönettikleri bir kez daha ortaya çıktı.”