Atama kararları Resmi Gazete’de

Britanya’da ‘Strep A’ bakterisinin yol açtığı enfeksiyon nedeniyle 21’i çocuk, 94 kişi öldü. Britanya Sağlık Güvenliği Ajansından (UKHSA), yapılan açıklamaya göre, ülkede 18 yaş altı 21 kişi, Strep A bakteriyel enfeksiyonu nedeniyle hayatını kaybetti. Hastalık nedeniyle bugüne kadar yaşamını yitirenlerin sayısı 94’e çıktı. Öte yandan 2017-2018 döneminde 27’si 18 yaş altı olmak üzere, 355 kişi […]