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Yaramazlara biraz batar!

Atama kararları Resmi Gazete’de

Bazı kurum ile kuruluşlara ilişkin atama kararları, Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Fotoğraf: AA

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, İletişim Başkanlığı’nda açık bulunan İstanbul Bölge Müdürlüğü’ne Metin Erol getirildi.


Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü’ne Strateji Geliştirme Başkanı Ali Osman Akalan, Strateji Geliştirme Başkanlığı’na da Şeyda Kutsi atandı.

Söz konusu atamalar, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 2 ve 3’üncü maddeleri gereğince gerçekleştirildi.

YÖK üyeliklerine atama

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) üyeliklerine Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Prof. Dr. Sadettin Hülagü, Prof. Dr. Naci Gündoğan, Prof. Dr. Burhaneddin Sandıkçı, Prof. Dr. Erol Arcaklıoğlu ile Üniversitelerarası Kurulca seçilen Prof. Dr. Arif Bilgin atandı.

Altı üniversiteye rektör

Bursa Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Naci Çağlar, Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Bülent Çakmak, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. İsmail Bakan, Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Cem Zorlu, Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Kul ve Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mümin Şahin atandı.

Atamalar, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 6. maddesinin b/1 ile b/5 bentleri ve 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 2, 3 ve 7’nci maddeleri gereğince yapıldı.

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