Atama kararları Resmi Gazete’de

Medicana Bahçelievler Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Tuğba Erbilir Çelebi, duruş bozukluğunun birçok önemli hastalığı tetiklediğini, bunlar arasında kamburluk ve boyun düzleşmesi gibi rahatsızlıklar bulunduğunu bildirdi.