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Yaramazlara biraz batar!

Atama kararları Resmi Gazete’de

Bazı kurum ile kuruluşlara ilişkin atama kararları, Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Fotoğraf: AA

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Vakıflar Genel Müdürlüğü’nde açık bulunan Vakıflar Meclisi üyeliğine Mustafa Halit Çelik atandı.


Adli Tıp Kurumu Beşinci Adli Tıp İhtisas Kurulu Tıbbi Genetik üyeliğine Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Esra Güzel Tanoğlu’nun ataması yapıldı.

İstanbul Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Yalçın Özden ile Doğu Karadeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Ali Şaşmaz görevden alınırken Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’ne Kadir Çokçetin getirildi. 

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